Бенсон о Бедарде: «Суперталантливый хоккеист с отличным броском. Лучше играть с ним, чем против него»
Зак Бенсон поделился мнением об игре вместе с Коннором Бедардом.
– Как вам игралось вместе с Бедардом на матче лучших проспектов Канадской юниорской лиги и НХЛ?
– Очень крутой момент. Коннор – исключительный игрок. Было довольно классно узнать, что я буду играть с ним.
Мы провели несколько хороших смен вместе, было очень весело. Безусловно, он суперталантливый игрок.
– Вы заметили какие-то другие вещи, играя с ним, а не против него?
– Не совсем. Он эффективен в каждом матче. У него очень хороший бросок. Он может бросить из любой позиции.
Очевидно, что лучше играть с ним, чем против него, но в каждой игре он один и тот же игрок, – сказал Зак Бенсон, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.
В прошедшем сезоне Бенсон выступал за «Виннипег» в Западной хоккейной лиге.
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