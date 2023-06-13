Бенсон о Бедарде: «Суперталантливый хоккеист с отличным броском. Лучше играть с ним, чем против него»

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Зак Бенсон поделился мнением об игре вместе с Коннором Бедардом.

– Как вам игралось вместе с Бедардом на матче лучших проспектов Канадской юниорской лиги и НХЛ?

– Очень крутой момент. Коннор – исключительный игрок. Было довольно классно узнать, что я буду играть с ним. 

Мы провели несколько хороших смен вместе, было очень весело. Безусловно, он суперталантливый игрок.

– Вы заметили какие-то другие вещи, играя с ним, а не против него?

– Не совсем. Он эффективен в каждом матче. У него очень хороший бросок. Он может бросить из любой позиции.

Очевидно, что лучше играть с ним, чем против него, но в каждой игре он один и тот же игрок, – сказал Зак Бенсон, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

В прошедшем сезоне Бенсон выступал за «Виннипег» в Западной хоккейной лиге.

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