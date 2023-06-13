Щитов об имидже Панарина: «Бывает, что хочется что-то изменить в себе – он здорово играет. Заявления про «злые силы» – это прикол»

Никита Щитов прокомментировал смену имиджа Артемия Панарина.

Нападающий «Рейнджерс» побрился налысо.

«На самом деле суеверий много в спорте, да и в обычной жизни тоже. В хоккее, например, кто-то выходил на матч строго последним.

Если он не будет соблюдать свою традицию, то почему-то игра не получается, обязательно из-за него гол забьют или еще что-то. А представляете, если в команде будут два хоккеиста, которые хотят выходить последними?

Много подобных суеверий: кто-то моется в определенном душе, кто-то выходит с определенной ноги.

И лучше такого избегать, потому что некоторым хоккеистам это реально мешает играть. Сейчас вообще много спортивных психологов, которые могут помочь и направить.

Что касается Панарина, то думаю, что заявления про «злые силы» – это прикол. Он просто решил подстричься и сменить имидж.

Бывает, что хочется что-то изменить в себе. Панарин здорово играет, и у команды все получится со временем», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.

Панарин теперь лысый: резко сменил имидж из-за неудачного этапа в карьере