Доун о «Торонто»: «Команда каждый год в топ-5 лучших в лиге, это не случайность. Нужно найти способ сделать следующий шаг»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли Шейн Доун НХЛ Хоккей

Шейн Доун высказался о неудачах «Торонто» в плей-офф НХЛ.

В этом году клуб выиграл серию впервые с 2004 года, но вылетел во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4). 

«Посмотрите на последние несколько лет, каждый год команда входит в топ-5 лучших в лиге [в регулярном чемпионате]. Это не случайность. Нужен вклад игроков, менеджеров и тренерского штаба. Клуб сделал немало хорошего за эти годы.

Конечно, цель всегда состоит в том, чтобы побеждать. Это сложно. Только одна команда бывает счастлива по итогам сезона.

Посмотрите, через что совсем недавно прошел «Бостон». Всякое случается. Нужно найти способ сделать следующий шаг», – сказал Доун, назначенный на должность специального советника генерального менеджера клуба.

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