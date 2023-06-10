Доун о «Торонто»: «Команда каждый год в топ-5 лучших в лиге, это не случайность. Нужно найти способ сделать следующий шаг»

Шейн Доун высказался о неудачах «Торонто» в плей-офф НХЛ.

В этом году клуб выиграл серию впервые с 2004 года, но вылетел во втором раунде, уступив «Флориде» (1-4).

«Посмотрите на последние несколько лет, каждый год команда входит в топ-5 лучших в лиге [в регулярном чемпионате]. Это не случайность. Нужен вклад игроков, менеджеров и тренерского штаба. Клуб сделал немало хорошего за эти годы.

Конечно, цель всегда состоит в том, чтобы побеждать. Это сложно. Только одна команда бывает счастлива по итогам сезона.

Посмотрите, через что совсем недавно прошел « ». Всякое случается. Нужно найти способ сделать следующий шаг», – сказал , назначенный на должность специального советника генерального менеджера клуба.