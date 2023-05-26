Сложно было переоценить важность третьей игры финальной серии для хоккеистов «Флорида Пантерз». Команда приехала домой после двух поражений в Парадайсе. Причем если первый матч можно было в какие- то моменты считать близким, то во втором поражение было безоговорочное. Складывалось впечатление, что длительный перерыв после победы над «Каролиной Харрикейнз» на пользу команде не пошел и лишил ее тонуса. «Вегас Голден Найтс», напротив, продолжили играть так, как в предыдущей серии против «Даллас Старз». Матч в Санрайзе должен был дать ответ на вопрос, будет ли в этой серии интрига, или «рыцари» довольно быстро завершат дело в пяти, максимум шести матчах. Такие шансы у них по-прежнему остаются, но после волевой победы в третьей игре «пантеры» точно окажут серьезное сопротивление, как минимум, а если выиграют и в предстоящем матче, то все начнется сначала, и шансы вновь окажутся равными. Самой плохой новостью для «Флориды Пантерз» после выездных матчей стала игра лидеров. Мэттью Ткачак в большей степени запомнился многочисленными удалениями, нежели результативными действиями. Александр Барков вообще не напоминает игрока, которым восхищались в прошлом сезоне, Сергей Бобровский феерил в первых трех сериях, но во второй игре был заменен еще до середины матча, когда команда пропустила четвертую шайбу. Сразу нужно сказать, что не все получалось и в третьей игре, но «Флорида» показала, что ее явно рано списывать со счетов. Пусть победа была вытащена чуть ли не на зубах, но это победа, и она сама по себе придает сил южанам. Четвертая игра пройдет в Санрайзе на FLA Live Arena, начало в 03:00 по московскому времени.

Счет в серии: 1 – 2

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 5,5

«Флорида Пантерз»

За две с небольшим минуты до окончания основного времени третьего матча счет был 2 : 1 в пользу гостей, и «пантеры» находились на грани третьего поражения подряд. Пол Морис сменил Бобровского на шестого полевого игрока, хозяева оккупировали площадку «Голден Найтс», вывели на бросок Картера Верхэге. Эден Хилл парировал, но тут как тут оказался Мэттью Ткачак и отправил шайбу в сетку ворот. Однако уже вскоре Густав Форслинг заработал удаление на Чендлере Стивенсоне, и овертайм «Флорида Пантерс» начинала в меньшинстве.

Игра в неравных составах отдельный разговор в этой серии. Достаточно сказать, что большинство «Вегаса» практически убийственное, обе свои шайбы они забросили, имея на одного игрока больше. Кто смотрит только хайлайты, мог подумать, что удалялись только хоккеисты «Флориды», но нет, по удалениям практически равенство. Только реализация у «рыцарей» в разы лучше. Достаточно сказать, что «Флорида Пантерс» за три матча реализовала ровно ноль попыток, и в этом тоже резерв для усиления игры команды. В начале овертайма удалось выстоять в меньшинстве, а на пятой минуте точный бросок удался все тому же Картеру Верхэге. Эден Хилл был бессилен и поехал в раздевалку, а игроки хозяев высыпали на площадку.

Итак, жизнь помаленьку налаживается. Лидеры вновь сыграли отлично. Правда, по ходу игры были опасения насчет Ткачака, против которого мощный силовой прием провел Киган Колесар (своеобразный привет после второй игры, когда сам Ткачак провел сокрушительный силовой прием против Джека Айкела). На какое-то время капитан вынужден был отправится в раздевалку, но смог вернуться и внес вклад в победу команды. Как и Сергей Бобровский, который вновь напомнил самого себя лучшего образца. Результаты пяти последних матчей «Флориды» перед вами.

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

25.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4 : 3

23.05.2023, «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» — 1 : 0

Факты и цифры

Мэттью Ткачак стал самым результативным игроком третьего матча, он поучаствовал во всех трех голах, показатель «плюс-минус» — плюс 3

Нападающий Сэм Беннет нанес больше всех бросков по воротам соперника в команде — 4

У «Флориды Пантерз» было 5 попыток большинства в третьем матче, не реализовали ни одной

Защитник Брэндон Монтур провел больше всех времени на площадке среди игроков обеих команд — 25 минут и 13 секунд

«Вегас Голден Найтс»

Хоккеисты «Вегаса» ехали в Санрайз за третьей победой и не скрывали этого. Победа могла практически гарантировать общий успех, и она почти была в кармане за две минуты до конца основного времени матча. «Рыцари» на протяжении всего матча выглядели чуть лучше. Они вновь умело пользовались ошибками «Флориды» и наказывали ее за удаления — две реализации из шести попыток. Они перебросали хозяев, пусть и ненамного, они выиграли больше вбрасываний, они почти в два раза больше блокировали броски «пантер». Наконец, на их счету большее количество силовых приемов, но все это разбилось о гол Ткачака в конце основного времени матча, а затем о гол Верхэге в овертайме.

Между тем «Вегасу» стоило опасаться овертайма. «Флорида» поднялась на вторую строчку в истории НХЛ среди команд, которые побеждали в дополнительное время в розыгрыше одного плей-офф. Данная победа в овертайме уже седьмая, столько же было у «Каролины Харрикейнз» в 2002 году и «Анахайм Майти Дакс» в 2003 году. На первом месте «Монреаль Канадиенс», они выиграли десять матчей в овертайме в 1993 году. В общем, на своем фоне «Вегас Голден Найтс» позволили хозяевам совершить новое достижение.

Локальным достижением отметился и Джонатан Маршессо, он вновь забросил шайбу и догнал в гонке снайперов, давно находящегося в отпуске, Леона Драйзайтля. Дискуссия о лучшем игроке розыгрыша плей-офф вновь продолжились. Очевидные претенденты Маршессо и Ткачак, акции Бобровского, несмотря на вновь отличную игру в третьем матче, несколько упали. Теперь «Вегас» постарается выиграть в следующей игре. Перед вами результаты пяти последних поединков «Голден Найтс».

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерс» — 5 : 2

30.05.2023, «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 0 : 6

28.05.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2 : 4

Факты и цифры

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» вновь улучшили свой показатель по блокированным броскам соперника: 31 против 17 у хозяев

Джонатан Маршессо забросил 13 шайбу в плей-офф и сравнялся с лидером Леоном Драйзайтлем

Все свои шайбы «Вегас» пропустил, когда у них на площадке находилась одна и та же пятерка, включая Марка Стоуна, Чендлера Стивенсона и Бретта Хаудена, у всех по минус 3

Иван Барбашев провел на площадке 16 минут, по разу бросил, блокировал, провел силовой прием и удалился

Прогноз и коэффициенты букмекеров на матч «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс»

«Флорида Пантерз» смогли несколько сократить разрыв по победам в личных встречах. Игра в пятницу стала тринадцатой в истории личных встреч команд.

Победы «Вегас Голден Найтс» — 8

Победы «Флориды Пантерз» — 5

Перед этой серией плей-офф многие обращали внимание на то, что с 2020 года в матчах этих команд выигрывают только хозяева. Тенденция продолжается и в финальной серии плей-офф. Представляем вам результаты пяти последних поединков команд.

09.06.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 3 : 2 (ОТ)

06.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 7 : 2

04.06.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5 : 2

08.03.2023, «Флорида Пантерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2 : 1

13.01.2023, «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 4 : 2

Победа должна придать уверенности хоккеистам «Флориды Пантерз». Тем более она стала первой в истории франшизы. Команда играла в финале в 1996 году, но была сметена «Колорадо Эвеланш», счет в серии был 4 – 0. Мэттью Ткачак тогда еще не родился, а Каптер Верхэге был младенцем. В четвертом матче вновь букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Флориды Пантерз» — 2,31

Ничья в основное время матча — 4,19

Победа «Вегас Голден Найтс» — 2,65

Для победы «Флориде» нужно подключать те самые резервы в виде результативной игры в большинстве, а также исключить ошибки. Характера команде хватает, она добивалась и добивается своего упорством, пытается залезть под кожу сопернику. На бумаге «рыцари» по-прежнему выглядят сильнее, но домой вернутся при ничьей в серии.