Генменеджер «Монреаля»: «Часто слышу, что хоккеисты не хотят играть в Монреале – не согласен. Контракт Кофилда – сигнал, что хорошие игроки хотят быть здесь»

Генеральный менеджер «Монреаля» не согласился, что хоккеисты не хотят играть в городе.

«Часто слышу разговоры людей о том, что хоккеисты не хотят играть в Монреале. Я с этим не согласен.

Игроки счастливы находиться в хорошей окружающей среде, играя в хоккей.

Важно отметить, что Коул Кофилд хотел быть здесь. Это посылает другим сигнал о том, что хорошие хоккеисты хотят играть в Монреале», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.