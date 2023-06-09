Генменеджер «Монреаля»: «Часто слышу, что хоккеисты не хотят играть в Монреале – не согласен. Контракт Кофилда – сигнал, что хорошие игроки хотят быть здесь»
Генеральный менеджер «Монреаля» не согласился, что хоккеисты не хотят играть в городе.
«Часто слышу разговоры людей о том, что хоккеисты не хотят играть в Монреале. Я с этим не согласен.
Игроки счастливы находиться в хорошей окружающей среде, играя в хоккей.
Важно отметить, что Коул Кофилд хотел быть здесь. Это посылает другим сигнал о том, что хорошие хоккеисты хотят играть в Монреале», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.
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