Генменеджер «Монреаля»: «Часто слышу, что хоккеисты не хотят играть в Монреале – не согласен. Контракт Кофилда – сигнал, что хорошие игроки хотят быть здесь»

Теги Монреаль НХЛ Кент Хьюз Коул Кофилд Хоккей

Генеральный менеджер «Монреаля» не согласился, что хоккеисты не хотят играть в городе.

«Часто слышу разговоры людей о том, что хоккеисты не хотят играть в Монреале. Я с этим не согласен.

Игроки счастливы находиться в хорошей окружающей среде, играя в хоккей.

Важно отметить, что Коул Кофилд хотел быть здесь. Это посылает другим сигнал о том, что хорошие хоккеисты хотят играть в Монреале», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.

1 комментарий

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Sergei Spinafly
Чтобы жить полноценно в Монреале нужен французский. На одном английском далеко не уедешь. Был там недавно так как сын там играет, но он в английском городке живет и там даже нужен французский.
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