Симашев о матче двух молодежных сборных России: «Настрой изначально был сильным. Некоторые ребята друг друга не любят»

Теги Локомотив молодежная сборная России Кубок Будущего Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев рассказал о матче двух молодежных сборных России на турнире в Минске.

Молодежная сборная России (красные), за которую выступал игрок, выиграла Лига Ставок Кубок Будущего в Минске.

В заключительном матче команда обыграла молодежную сборную России (белые) – 4:3 Б. Симашев реализовал победный буллит. 

«Игра была равной. Но победа есть победа. Там тоже ребята хотели доказать, что способны обыгрывать красных. Однако мы вытащили игру в третьем периоде.

Настрой на соперника сегодня изначально был сильным, потому что некоторые ребята друг друга не любят. Все хотели выиграть.

Мы проиграли белым в Новогорске два раза, и сегодня не собирались проигрывать вновь. Мне тренеры ни слова не сказали про сегодняшние стычки», – сказал защитник «Локомотива». 

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