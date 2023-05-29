Сергачев о любимой книге: «Братья Карамазовы». Много религии, истории, запутанная история»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев ответил на вопрос о своей любимой книге.

«Я выбирал между «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Наверное, «Братья Карамазовы».

Потому что там там много религии, много истории. И вообще такая запутанная история, поэтому, наверное, «Братья Карамазовы», – сказал хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев.

Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Lanc
Много религии? Да там метания между религией и атеизмом, сомнения в существовании Бога.
Да,там много религии. По сути библейский сюжет,обернутый в детектив. Но это не значит,что там все герои верующие. Все он правильно описал. Один Зосима чего стоит со своими проповедями. Но есть и Иван понятно,со своим Великим инквизитором.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Сильное произведение. Михаил человек образованный и думающий, судя по всему.

И где-то парой строчек ниже в новостях Дзюба, пузико и потолкаться...

Какой же контраст невероятный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Cbj Fan
Странный роман, но вставная притча "Великий Инквизитор" просто шедевр. Моя любимая "Бесы". Достоевский отлично описывал либералов. Кстати, в книге "Бесы" была поправка, Николай Ставрогин был педофил, но Достоевский большинство вычеркнул, остался только намек, в книге "Братья Карамазовы" Смердяков убил отца из-за того, что он его изнасиловал. Но затем довод поменял. Читала где-то, но забыла, где.
Наверно у пародистов Федора Михайловича, - Ницше с Фрейдом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий