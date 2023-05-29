Сергачев о любимой книге: «Братья Карамазовы». Много религии, истории, запутанная история»
Михаил Сергачев ответил на вопрос о своей любимой книге.
«Я выбирал между «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Наверное, «Братья Карамазовы».
Потому что там там много религии, много истории. И вообще такая запутанная история, поэтому, наверное, «Братья Карамазовы», – сказал хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев.
Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»
И где-то парой строчек ниже в новостях Дзюба, пузико и потолкаться...
Какой же контраст невероятный.