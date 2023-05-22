Котляревский продлил контракт с «Трактором» на год
«Трактор» и Михаил Котляревский согласовали новый контракт.
26-летий нападающий продлил соглашение с клубом на один год. Договор является односторонним.
«Михаил Котляревский отлично проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне и доказал, что достоин места в основном составе.
Его сильные стороны – скорость, умение вести силовую борьбу и играть в давление против любого соперника.
Надеемся, что Михаил продолжит прогрессировать и в будущем чемпионате», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Котляревский набрал 10 (9+1) очков в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11:02.
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