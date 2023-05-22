Гаванке раскритиковал «Виннипег», не сыграв в НХЛ: «Я надрывал задницу четыре года и не получил вознаграждение»

Теги НХЛ АХЛ Манитоба Виннипег Леон Гаванке Хоккей

Леон Гаванке критически высказался о «Виннипеге».

Немецкий защитник на протяжении четырех сезонов выступал за фарм-клуб «Джетс» в АХЛ, но за весь этот период ни разу не сыграл в НХЛ.

В прошедшем сезоне Гаванке набрал 45 (20+25) очков в 68 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности хоккеист записал на свой счет 114 (35+79) баллов в 207 играх в АХЛ.

«Я не поеду туда на еще один сезон. Вот и все. Я четыре года надрывал задницу в этом клубе и не получил вознаграждение.

Конечно, это расстраивает, особенно, когда я вижу тех, кто получал шанс. Есть надежда, что они обменяют права на меня в другой клуб», – сказал Леон Гаванке.

Следующий сезон Гаванке проведет в чемпионате Германии – он подписал контракт с «Мангеймом».

5 комментариев

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*MVP*
отличная стата для защитника. кто в теме, за что его так маринуют? он полузащ без защитных навыков? но даже если так, то шанс все равно могли бы дать
+6
-1
+5
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arlovski
бывает
+1
0
+1
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Deathspell Omega
Просто селяне из Виннипега подписали не того немца с именем Леон...
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