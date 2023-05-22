Гаванке раскритиковал «Виннипег», не сыграв в НХЛ: «Я надрывал задницу четыре года и не получил вознаграждение»

Леон Гаванке критически высказался о «Виннипеге».

Немецкий защитник на протяжении четырех сезонов выступал за фарм-клуб «Джетс» в АХЛ, но за весь этот период ни разу не сыграл в .

В прошедшем сезоне Гаванке набрал 45 (20+25) очков в 68 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности хоккеист записал на свой счет 114 (35+79) баллов в 207 играх в АХЛ.

«Я не поеду туда на еще один сезон. Вот и все. Я четыре года надрывал задницу в этом клубе и не получил вознаграждение.

Конечно, это расстраивает, особенно, когда я вижу тех, кто получал шанс. Есть надежда, что они обменяют права на меня в другой клуб», – сказал Леон Гаванке.

Следующий сезон Гаванке проведет в чемпионате Германии – он подписал контракт с «Мангеймом».