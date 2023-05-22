Агент о том, что Радулов не стал самым ценным игроком КХЛ: «Это не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне»
Агент Александра Радулова высказался о том, что форвард не стал самым ценным игроком КХЛ.
Приз получил форвард СКА Дмитрий Яшкин.
— Не расстроились за Радулова, которого не признали самым ценным игроком сезона?
— Я не расстроился. Радулов есть Радулов, а то, что он не стал MVP на данный момент, не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне, отыграл без травм и теперь готовится к новому чемпионату.
Сашка был в позитивном настроении. Сказал хорошую речь [на церемонии закрытия сезона КХЛ], и все поддержали его аплодисментами, – сказал Александр Черных.
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