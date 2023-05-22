Агент о том, что Радулов не стал самым ценным игроком КХЛ: «Это не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне»

Агент Александра Радулова высказался о том, что форвард не стал самым ценным игроком КХЛ.

Приз получил форвард СКА Дмитрий Яшкин.

— Не расстроились за , которого не признали самым ценным игроком сезона?

— Я не расстроился. Радулов есть Радулов, а то, что он не стал MVP на данный момент, не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне, отыграл без травм и теперь готовится к новому чемпионату.

Сашка был в позитивном настроении. Сказал хорошую речь [на церемонии закрытия сезона ], и все поддержали его аплодисментами, – сказал .