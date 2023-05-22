Агент о том, что Радулов не стал самым ценным игроком КХЛ: «Это не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне»

Теги Ак Барс рейтинги Александр Радулов КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о том, что форвард не стал самым ценным игроком КХЛ.

Приз получил форвард СКА Дмитрий Яшкин.

— Не расстроились за Радулова, которого не признали самым ценным игроком сезона?

— Я не расстроился. Радулов есть Радулов, а то, что он не стал MVP на данный момент, не понизило его высокий рейтинг. Он показал хороший результат в сезоне, отыграл без травм и теперь готовится к новому чемпионату.

Сашка был в позитивном настроении. Сказал хорошую речь [на церемонии закрытия сезона КХЛ], и все поддержали его аплодисментами, – сказал Александр Черных.

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5 комментариев

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Волк16
Ответ Сидни Кросби 2
Ему надо было дать приз самого грязного игрока .
да он в сто раз больше тебя моется)
+5
0
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Волк16
Главное бабло, а не титулы) а бабла Саня рубит не хило!!!
+4
0
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Кеша
Радулов всегда будет в топе . А все эти призы приходящее и уходящее . Его уровень не оспорим. Дай Бог Александру играть еще долгие годы в удовольствие на своем высоком уровне .
+5
-2
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Сидни Кросби 2
Ему надо было дать приз самого грязного игрока .
+2
-2
0
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Евгений Мешков
да в КХЛ или любой европейской лиге эти ценные призы, как звание лучший программист в деревне.
0
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