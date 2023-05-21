Морис о матчах с «Каролиной»: «Напряженные игры, обе команды чувствуют себя комфортно. Мы в таком режиме уже пару месяцев»

Пол Морис назвал матчи «Флориды» и «Каролины» в финале Востока очень напряженными.

Сегодня «Пантерс» победили «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре серии за выход в финал Кубка Стэнли.

«Никто не обманывает хоккей, потому что игры очень напряженные. Обе команды играют очень дисциплинированно.

Обе команды чувствуют себя комфортно в такой игре. Мы в таком режиме уже пару месяцев», – сказал .

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!