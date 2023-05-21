Морис о матчах с «Каролиной»: «Напряженные игры, обе команды чувствуют себя комфортно. Мы в таком режиме уже пару месяцев»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис назвал матчи «Флориды» и «Каролины» в финале Востока очень напряженными.

Сегодня «Пантерс» победили «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре серии за выход в финал Кубка Стэнли.

«Никто не обманывает хоккей, потому что игры очень напряженные. Обе команды играют очень дисциплинированно.

Обе команды чувствуют себя комфортно в такой игре. Мы в таком режиме уже пару месяцев», – сказал Пол Морис

«Каролина» как будто не знает, что делать с Бобровским. А Ткачак снова забил в овертайме: «Флорида» мчится к финалу!

1 комментарий

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Misson
Хоккей незаметно из северной снежно-морозной игры превратился в пляжно-курортную игру! Всё-таки в свое время не зря произошел переход Грецки в Лос-Анджелес. Хотя в результате сам Грецки недобрал титулов, голов и очков, зато для НХЛ его переход имел огромное, можно сказать прорывное значение! Грецки сыграл огромную роль в продвижении хоккея в южные штаты, после этого мы увидели подъем южных франшиз и победы Далласа, Тампы, Анахайма, Лос-Анджелеса, вновь Тампы. В этом году может даже случиться техасско-флоридский финал. Более южного финала не будет пока в лигу не заявится Мехико Грингос.)
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