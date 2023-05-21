Морис о матчах с «Каролиной»: «Напряженные игры, обе команды чувствуют себя комфортно. Мы в таком режиме уже пару месяцев»
Пол Морис назвал матчи «Флориды» и «Каролины» в финале Востока очень напряженными.
Сегодня «Пантерс» победили «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) во второй игре серии за выход в финал Кубка Стэнли.
«Никто не обманывает хоккей, потому что игры очень напряженные. Обе команды играют очень дисциплинированно.
Обе команды чувствуют себя комфортно в такой игре. Мы в таком режиме уже пару месяцев», – сказал Пол Морис.
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