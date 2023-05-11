Курьянов о переходе Пьянова: «Валентин поможет «Авангарду» усилить центральную линию в условиях дефицита. Он добавил в лидерских качествах, был капитан «Сибири»

Теги Авангард Сибирь Антон Курьянов КХЛ Валентин Пьянов Хоккей

Антон Курьянов объяснил мотивы перехода Валентина Пьянова в «Авангард».

Хоккеист подписал соглашение с клубом на два сезона.

«В условиях дефицита центрфорвардов подписание Пьянова, который в прошедшем сезоне был одним из лидеров нападения «Сибири», поможет нашей команде усилить центральную линию атаки.

Валентин Пьянов хорошо знаком нашим болельщикам. Его сильные стороны известны: высокий игровой интеллект, умение найти партнера качественной передачей и реализовать свой момент.

Добавил он и в лидерских качествах, был капитаном «Сибири», забивал в плей-офф.

Опыт и мастерство Пьянова пригодятся «Авангарду» в новом сезоне», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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