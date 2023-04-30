Агент Гусева о проблемах игрока с алкоголем: «Пусть это останется на совести корреспондентов. Со стороны СКА не было официальных заявлений»

Агент Никиты Гусева ответил на вопрос о проблемах хоккеиста с алкоголем.

Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

– Слухи о проблемах с алкоголем?

– Пусть это останется на совести тех корреспондентов и СМИ, которые это писали и об этом говорили.

Как мы видим, со стороны СКА никаких официальных заявлений не было.

Комментировать слухи не имеет смысла. На рынке достаточно клубов, которые заинтересованы в услугах , – сказал агент .