Агент Гусева о проблемах игрока с алкоголем: «Пусть это останется на совести корреспондентов. Со стороны СКА не было официальных заявлений»
Агент Никиты Гусева ответил на вопрос о проблемах хоккеиста с алкоголем.
Нападающий пропустил три последних матча СКА в серии против ЦСКА. Сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».
– Слухи о проблемах с алкоголем?
– Пусть это останется на совести тех корреспондентов и СМИ, которые это писали и об этом говорили.
Как мы видим, со стороны СКА никаких официальных заявлений не было.
Комментировать слухи не имеет смысла. На рынке достаточно клубов, которые заинтересованы в услугах Никиты Гусева, – сказал агент Александр Черных.
Гусев: «Финляндия - это хорошо, классно!»
Р. Ротенберг: «Может уже хватит постоянно говорить о водке ?»
Журналисты: «Алкоголик!»
Можно подумать что он один такой.
Просто был не согласен, с Системой Ромки. 🙂