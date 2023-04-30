Федоров заряжал в самолете ЦСКА: «Кто чемпионы?»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров дал волю эмоциям в чемпионском самолете ЦСКА.

Главный тренер московского клуба заряжал: «Кто чемпионы?» В ответ раздавалось громкое: «Мы чемпионы!»

Вчера ЦСКА в Казани стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче). 

Для Федорова в качестве главного тренера армейцев этот трофей стал вторым. 

«Почти в каждой серии было по 7 игр. Это опустошает». Что творилось в чемпионской раздевалке ЦСКА

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8 комментариев

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Vagner01
Имеет право! Красавец!
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AntOn
Он прав!
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Aleks01
Сергей Викторович то пьяненький…😆😆😆
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Мистер Кафель
Сережка разогретый, но конечно красавец. Заслужил.
Я думаю теперь ни у кого нет сомнений, кто самый сильный игрок в истории Российского хоккея).
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Кино Музыка
Сочувствую экипажу)
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Эдик Горбачёв
Сергей Викторович с "пенсионерским" составом - ЧЕМПИОН !!! А блатарь нервно сосёт ЛЕДЕНЕЦ ...
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Британский шпион
Сергей Викторович в кондиции явно 😁
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