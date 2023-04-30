Федоров заряжал в самолете ЦСКА: «Кто чемпионы?»
Сергей Федоров дал волю эмоциям в чемпионском самолете ЦСКА.
Главный тренер московского клуба заряжал: «Кто чемпионы?» В ответ раздавалось громкое: «Мы чемпионы!»
Вчера ЦСКА в Казани стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче).
Для Федорова в качестве главного тренера армейцев этот трофей стал вторым.
«Почти в каждой серии было по 7 игр. Это опустошает». Что творилось в чемпионской раздевалке ЦСКА
Я думаю теперь ни у кого нет сомнений, кто самый сильный игрок в истории Российского хоккея).