Федоров заряжал в самолете ЦСКА: «Кто чемпионы?»

Сергей Федоров дал волю эмоциям в чемпионском самолете ЦСКА.

Главный тренер московского клуба заряжал: «Кто чемпионы?» В ответ раздавалось громкое: «Мы чемпионы!»

Вчера ЦСКА в Казани стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче).

Для Федорова в качестве главного тренера армейцев этот трофей стал вторым.

«Почти в каждой серии было по 7 игр. Это опустошает». Что творилось в чемпионской раздевалке ЦСКА