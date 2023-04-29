У Штястны 3 гола в этом плей-офф НХЛ при 4 бросках за 6 игр. В регулярке было 9 шайб в 73 матчах за «Каролину»

У Пола Штястны 3 гола в этом плей-офф НХЛ при 4 бросках в створ за 6 игр.

37-летний форвард «Каролины» стал автором победного гола в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (2:1 ОТ, 4-2).

В текущем плей-офф у него в активе 3 (3+0) очка в 6 матчах при 4 бросках в створ ворот.

В регулярном чемпионате забросил 9 шайб в 73 играх, всего набрав 22 очка.