У Штястны 3 гола в этом плей-офф НХЛ при 4 бросках за 6 игр. В регулярке было 9 шайб в 73 матчах за «Каролину»

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Пол Штястны НХЛ Хоккей

У Пола Штястны 3 гола в этом плей-офф НХЛ при 4 бросках в створ за 6 игр.

37-летний форвард «Каролины» стал автором победного гола в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:1 ОТ, 4-2). 

В текущем плей-офф у него в активе 3 (3+0) очка в 6 матчах при 4 бросках в створ ворот. 

В регулярном чемпионате Штястны забросил 9 шайб в 73 играх, всего набрав 22 очка. 

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3 комментария

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Белый офицер
В плей-офф он умеет играть. В этом ему не откажешь.
+4
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Den_Gordey_1301
Повезло ему знатно. Застал Илью врасплох
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PatologoanatoM
Это ветеран
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