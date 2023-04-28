Овечкин о «Вашингтоне»: «Позитив – вышел на второе место в списке лучших снайперов. Сезон получился очень тяжелым – морально»

Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона «Вашингтона».

«Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года.

– Что вы скажете о своем сезоне в « »? Что хорошего в нем видите?

– Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов.

Этот сезон получился очень тяжелым – с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально.

– Вы вернетесь в НХЛ, а сильно ли изменится «Вашингтон»?

– Я ведь не генеральный менеджер. Команда всегда меняется. Это постоянный процесс.

Вот от нас ушел Орел [Дмитрий Орлов]. Дай Бог, чтобы он завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном». А так… Поживем – увидим, – сказал капитан «Вашингтона».

набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.