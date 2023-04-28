Овечкин о «Вашингтоне»: «Позитив – вышел на второе место в списке лучших снайперов. Сезон получился очень тяжелым – морально»
Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона «Вашингтона».
«Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года.
– Что вы скажете о своем сезоне в «Вашингтоне»? Что хорошего в нем видите?
– Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов.
Этот сезон получился очень тяжелым – с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально.
– Вы вернетесь в НХЛ, а сильно ли изменится «Вашингтон»?
– Я ведь не генеральный менеджер. Команда всегда меняется. Это постоянный процесс.
Вот от нас ушел Орел [Дмитрий Орлов]. Дай Бог, чтобы он завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном». А так… Поживем – увидим, – сказал капитан «Вашингтона».
Александр Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
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