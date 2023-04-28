Овечкин о «Вашингтоне»: «Позитив – вышел на второе место в списке лучших снайперов. Сезон получился очень тяжелым – морально»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал итоги сезона «Вашингтона».

«Кэпиталс» не попали в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2014 года.

– Что вы скажете о своем сезоне в «Вашингтоне»? Что хорошего в нем видите?

– Позитив в том, что я вышел на второе место в истории в списке лучших снайперов.

Этот сезон получился очень тяжелым – с моральной точки зрения, потому что физически я себя чувствовал нормально.

– Вы вернетесь в НХЛ, а сильно ли изменится «Вашингтон»?

– Я ведь не генеральный менеджер. Команда всегда меняется. Это постоянный процесс.

Вот от нас ушел Орел [Дмитрий Орлов]. Дай Бог, чтобы он завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном». А так… Поживем – увидим, – сказал капитан «Вашингтона».

Александр Овечкин набрал 75 (42+33) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

7 комментариев

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Hudson_Hawk
Ответ Дмитрий
Не те, не те вопросы. Когда будет задан главный? Мы все ждем.
Какой вопрос хочешь услышать, либеральный/навальный ты наш?
+7
-4
+3
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yaki2104
Отличная статистика для 37 лет
+3
-1
+2
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Gartner
где те хейтеры интересно, которые перед каждым новым сезоном пишут, Ови сдулся и не забьет 30 шайб 🤡
+3
-2
+1
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Saveric
Блин, читаю и думаю: "что за фамилия такая - Позитив?"
0
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Алекс Клиторман
Ответ Saveric
Блин, читаю и думаю: "что за фамилия такая - Позитив?"
Позитив - это чел из группы Время и Стекло. 😉
0
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