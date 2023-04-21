Павелски не поехал с «Далласом» на гостевые матчи серии с «Миннесотой». Он получил травму в 1-й игре

Теги травмы Миннесота Даллас Джо Павелски НХЛ Питер Дебур Хоккей

Джо Павелски не поехал с «Далласом» на гостевые матчи серии с «Миннесотой».

38-летний игрок получил травму в первой игре после силового приема защитника «Уайлд» Мэтта Дамбы.

Он сильно ударился головой о лед во время падения. Форвард продолжает проходить тесты по поводу сотрясения мозга.

Главный тренер «Старс» Питер Дебур считает, что ветеран может вернуться в состав до окончания серии. 

«С каждым днем ему становится лучше. Он был на второй игре, но в поездку с нами не отправился», – сказал Дебур. 

После двух матчей в серии «Даллас» – «Миннесота» счет равный (1-1). Третий и четвертый матчи пройдут на арене «Уайлд».

1 комментарий

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Сергей Орлов
С его историей сотрясений лучше не форсировать возвращение, конечно.
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