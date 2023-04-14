СКА договорился о сотрудничестве с петербургским университетом промышленных технологий и дизайна. Пробный проект – футболки с брендом «Юрий Гагарин»

СКА подписал соглашение о сотрудничестве с университетом в Санкт-Петербурге.

В качестве пробного проекта студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали для клуба пять вариантов дизайна футболок с брендом «Юрий Гагарин».

«Сотрудничество с СПбГУПТД станет крупным проектом клуба по взаимодействию с молодой аудиторией. Совместная работа со студентами поможет СКА открыть оригинальные идеи для продвижения бренда, узнать имена талантливых специалистов, пополнить кадровые резервы и найти новых преданных болельщиков среди студентов», – сообщается на сайте университета.

«Мы очень рады подписанию соглашения с нашим любимым хоккейным клубом. Для университета промышленных технологий и дизайна это хорошая традиция – работать с чемпионами, воспитывать студентов в психологии победителя, это уже один из элементов некой культуры вуза.

Мы надеемся, что наши студенты и специалисты смогут проявить свои лучшие качества, продемонстрировать все свои компетенции в сфере дизайна, в сфере производства одежды, в том числе спортивной, в сфере новых материалов.

Здесь у нас впереди большая, длинная дорога», – сказал директор университетского проектного офиса научно-технологической инициативы Максим Ермачков.