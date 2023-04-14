Марк Мессье: «Эдмонтон» – самая горячая команда в плей-офф. «Колорадо» будет их самым сильным соперником, но они уже не те»

Марк Мессье похвалил состояние «Эдмонтона» перед стартом плей-офф НХЛ.

«В прошлом сезоне «Ойлерс» вышли в финал конференции с гораздо более слабой командой, чем сейчас.

Сейчас команда улучшена – состав стал глубже, они габаритнее и мощнее.

Винсент Деарне и – важные фигуры, которые действительно были необходимы, чтобы укрепить оборону и придать ей некоторую мощь.

Это два месяца хоккея плей-офф. У вас должна быть крупная, сильная, сплоченная команда, чтобы выдержать такую ​​игру в течение двух месяцев.

Считаю, что « » – самая горячая команда, входящая в этот плей-офф, а это всегда является отличным знаком.

Думаю, что их самым сильным соперником будет « », который сильно изменился по сравнению с прошлогодней командой. Но сейчас это уже не та команда», – сказал бывший нападающий «Эдмонтона», выигравший пять Кубков Стэнли с клубом.

В первом раунде плей-офф «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом».