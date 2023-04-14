Марк Мессье: «Эдмонтон» – самая горячая команда в плей-офф. «Колорадо» будет их самым сильным соперником, но они уже не те»
Марк Мессье похвалил состояние «Эдмонтона» перед стартом плей-офф НХЛ.
«В прошлом сезоне «Ойлерс» вышли в финал конференции с гораздо более слабой командой, чем сейчас.
Сейчас команда улучшена – состав стал глубже, они габаритнее и мощнее.
Винсент Деарне и Маттиас Экхольм – важные фигуры, которые действительно были необходимы, чтобы укрепить оборону и придать ей некоторую мощь.
Это два месяца хоккея плей-офф. У вас должна быть крупная, сильная, сплоченная команда, чтобы выдержать такую игру в течение двух месяцев.
Считаю, что «Эдмонтон» – самая горячая команда, входящая в этот плей-офф, а это всегда является отличным знаком.
Думаю, что их самым сильным соперником будет «Колорадо», который сильно изменился по сравнению с прошлогодней командой. Но сейчас это уже не та команда», – сказал бывший нападающий «Эдмонтона», выигравший пять Кубков Стэнли с клубом.
В первом раунде плей-офф «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом».
4 комментария