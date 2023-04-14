Марк Мессье: «Эдмонтон» – самая горячая команда в плей-офф. «Колорадо» будет их самым сильным соперником, но они уже не те»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Марк Мессье Маттиас Экхольм Винсент Деарне Хоккей

Марк Мессье похвалил состояние «Эдмонтона» перед стартом плей-офф НХЛ.

«В прошлом сезоне «Ойлерс» вышли в финал конференции с гораздо более слабой командой, чем сейчас. 

Сейчас команда улучшена – состав стал глубже, они габаритнее и мощнее.

Винсент Деарне и Маттиас Экхольм – важные фигуры, которые действительно были необходимы, чтобы укрепить оборону и придать ей некоторую мощь.

Это два месяца хоккея плей-офф. У вас должна быть крупная, сильная, сплоченная команда, чтобы выдержать такую ​​игру в течение двух месяцев.

Считаю, что «Эдмонтон» – самая горячая команда, входящая в этот плей-офф, а это всегда является отличным знаком.

Думаю, что их самым сильным соперником будет «Колорадо», который сильно изменился по сравнению с прошлогодней командой. Но сейчас это уже не та команда», – сказал бывший нападающий «Эдмонтона», выигравший пять Кубков Стэнли с клубом.

В первом раунде плей-офф «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом».

4 комментария

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curdboy
эээ, погодь, Куик же должен выбить Королей из ПО))
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DevilsFan
Мак и Драйз могут взять кубок. Лучшие игроки в лиге и лучший сезон у обоих. Если Скиннер будет тащить, то шансы есть.
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waleri
Великий Мессье несомненно абсолютно точен в оценке. Понятны и нотки ностальжи о возможно самой талантливой команды в истории НХЛ (середина 80-х)...Только "Короли" в этом сезоне выглядят тоже весьма убедительно)))
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jonnysilverhand01
Эдмонтон чемпион ! Нефтяники вперед !
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