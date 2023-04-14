«Миннесота» продлила Фредди Годро на 5 лет с кэпхитом 2,1 млн долларов. У него 19+18 в 82 играх сезона
«Миннесота» продлила контракт с Фредериком Годро на 5 лет с кэпхитом 2,1 млн долларов.
29-летний форвард присоединился к команде в 2021 году, подписав соглашение на 2 года в качестве свободного агента. Средняя зарплата составляла 1,2 миллиона долларов.
В текущем сезоне Годро провел все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 37 (19+18) очков, установив личный рекорд по голам.
Ранее игрок выступал за «Нэшвилл» и «Питтсбург».
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