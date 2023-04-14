«Миннесота» продлила Фредди Годро на 5 лет с кэпхитом 2,1 млн долларов. У него 19+18 в 82 играх сезона

Теги Миннесота НХЛ Фредерик Годро деньги Хоккей

«Миннесота» продлила контракт с Фредериком Годро на 5 лет с кэпхитом 2,1 млн долларов.

29-летний форвард присоединился к команде в 2021 году, подписав соглашение на 2 года в качестве свободного агента. Средняя зарплата составляла 1,2 миллиона долларов. 

В текущем сезоне Годро провел все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 37 (19+18) очков, установив личный рекорд по голам. 

Ранее игрок выступал за «Нэшвилл» и «Питтсбург». 

3 комментария

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saa1910mail@gmail.com
отличный контракт!
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Maxim Shumov
Пол-очка за матч за 2 млн, довольно выгодно. Единственное - возраст
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Сергей Орлов
Продлевают всяких деревях 🤦🏻‍♂️
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