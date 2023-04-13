Биссоннетт ставил на невыход «Бостона» в плей-офф: «Думал, что они старые и заплесневелые. Это показывает, как я разбираюсь в хоккее»

Пол Биссоннетт признался, что не прогнозировал выход Бостона в плей-офф НХЛ.

«Бриюнс» входили в этот сезон с новым главным тренером Джимом Монтгомери, а ведущие игроки команды – нападающий Брэд Маршанд и защитник Чарли Макэвой – восстанавливались от повреждений.

«Я думал, что они старые, заплесневелые и выдохшиеся. Это показывает, как я разбираюсь в хоккее», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ и аналитик TNT.

В результате « » провел исторический регулярный чемпионат, в котором установил новый рекорд лиги по победам (63) и новый рекорд по набранным очкам (133).

«Когда сезон начинался, никто не говорил: «Эта команда может побить рекорд по победам и очкам». Думаю, что они сделали это к удивлению для всех», – добавил бывший защитник клубов НХЛ Кит Йэндл.