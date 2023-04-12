Макдэвид побил рекорд Кучерова по числу передач за сезон для действующих игроков НХЛ – 88 против 87

Теги рейтинги Эдмонтон Джо Торнтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид побил рекорд Кучерова по передачам за сезон для действующих игроков НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:1 ОТ).

26-летний канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На его счету 152 (64+88) очка в 81 играх.

Теперь игроку «Ойлерс» принадлежит лучший результат среди действующих игроков НХЛ по числу передач в одном сезоне. Макдэвид превзошел достижение Никиты Кучерова («Тампа», 87 передач в 82 играх в сезоне-2018/19).

Рекорд XXI века принадлежит Джо Торнтону (2005/06, «Бостон» и «Сан-Хосе», 96 в 81). 

У Коннора есть шанс повторить или побить рекорд XXI века по голам, который принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 65 шайб в 82 играх, 2007/08). 

В последней игре сезона «Эдмонтон» примет «Сан-Хосе». 

18 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Дмитрий Кутузов
Торнтон два сезона подряд делал 90+ передач: 96 в сезоне 2005-06 и 92 в сезоне 2006-07. Крайне недооценённый перформанс
125 очков в 2005, которые были побиты лишь кучеровым в 2021. заслуженные арт и харт трофи у торнтона в том году, все-таки самый умный хоккеист 21 века
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Kanan Jarrus
Ответ See what
Рекорд ниочем, оба результата не входят в 20-ку лучших сезонных достижений
и да, не прогуливай больше уроки русского: ни о чем
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Kanan Jarrus
Ответ See what
Рекорд ниочем, оба результата не входят в 20-ку лучших сезонных достижений
там в первой десятке 9 сезонов грецки как бы. получается, лемье - тоже ни о чем?
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Белый офицер
Ответ Mephi027
ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ??? В 2005? Это шутка?
Это Ришар Чичу ))
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Дмитрий Белов
Феноменально, даже не верится что дожил до 150 очков за сезон. Может Эдмонтону с СанХосой договорится ? Ставят запасных вратарей и защей из фармов и Карлосон с МакДаком соревнуются по очкам за матч.
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Белый офицер
Ответ ɔculpa
Ну такому парню уступить не стыдно.
Судя по комментам на этом сайте, то как раз наоборот. Уступил каком то бегунку ))
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Kanan Jarrus
уже лучший хоккеист по всем личным показателям. сан-хосе еще бы хэт-трик - и вообще было славно. впереди только грецки и лемье
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See what
Рекорд ниочем, оба результата не входят в 20-ку лучших сезонных достижений
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Александр Балабанов
Ответ Mephi027
ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ??? В 2005? Это шутка?
Специально отбивал: "Рекорд XXI века принадлежит Джо Торнтону (2005/06, «Бостон» и «Сан-Хосе», 96 в 81)".
+3
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Mephi027
Меня больше беспокоит число 64 в забитых шайбах.
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langenbrunner2707
Ответ Дмитрий Кутузов
это суровая реальность
Просто космос для тех лет.Второй Спецца был с 71 передачей.
+6
0
+6
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Mephi027
Закончится дело вылетом из кубка с треском.

Лучше бы силы поберег.
+2
-6
-4
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Дмитрий Кутузов
Ответ Mephi027
ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ??? В 2005? Это шутка?
это суровая реальность
+13
0
+13
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Mephi027
Ответ Дмитрий Кутузов
Торнтон два сезона подряд делал 90+ передач: 96 в сезоне 2005-06 и 92 в сезоне 2006-07. Крайне недооценённый перформанс
ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ???

В 2005?

Это шутка?
+2
-2
0
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Дмитрий Кутузов
Торнтон два сезона подряд делал 90+ передач: 96 в сезоне 2005-06 и 92 в сезоне 2006-07. Крайне недооценённый перформанс
+28
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+28
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curdboy
вроде ж не собирались его выпускать в игре с Акулами, не?)
0
0
0
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See what
Скоро следующий Коннор с драфта 2023 года составит конкуренцию нынешнему
+2
-3
-1
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ɔculpa
Ну такому парню уступить не стыдно.
+15
-1
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