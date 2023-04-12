Макдэвид побил рекорд Кучерова по числу передач за сезон для действующих игроков НХЛ – 88 против 87

Коннор Макдэвид побил рекорд Кучерова по передачам за сезон для действующих игроков НХЛ.

Капитан « » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:1 ОТ).

26-летний канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. На его счету 152 (64+88) очка в 81 играх.

Теперь игроку «Ойлерс» принадлежит лучший результат среди действующих игроков по числу передач в одном сезоне. Макдэвид превзошел достижение («Тампа», 87 передач в 82 играх в сезоне-2018/19).

Рекорд XXI века принадлежит (2005/06, «Бостон» и «Сан-Хосе», 96 в 81).

У Коннора есть шанс повторить или побить рекорд XXI века по голам, который принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 65 шайб в 82 играх, 2007/08).

В последней игре сезона «Эдмонтон» примет «Сан-Хосе».