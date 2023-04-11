Баклунд о невыходе «Калгари» в плей-офф: «Мы опустошены. Обидно, грустно, тяжело. Это отстой»
Микаэль Баклунд сказал, что игроки «Калгари» опустошены из-за невыхода в плей-офф.
Клуб лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Нэшвилла» (2:3 Б).
В прошлом сезоне «Флэймс» заняли 1-е место в Тихоокеанском дивизионе.
«Мы опустошены. Был длинный сезон, мы боролись до самого конца.
Сейчас просто пустота. Обидно, грустно, тяжело. Никаких мыслей нет. Это отстой», – сказал форвард канадского клуба.
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