Федоров о ЦСКА и СКА: «Не скажу, что вижу много НХЛ. В плане голов и скоростей – мы где-то на районе»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал сравнение серии ЦСКА и СКА с матчами НХЛ.

ЦСКА ведет со счетом 3-2 в серии финала Западной конференции после победы в пятом матче (7:3).

– Роман Ротенберг сказал, что серия ЦСКА – СКА – на уровне лучших образцов НХЛ. Согласны ли вы с этим?

– По скоростям согласен. А так – не скажу, что я здесь вижу много НХЛ.

КХЛ – это лучшая лига, которая у нас есть, играют две ведущие команды, показывают достаточно искрометный хоккей, быстро двигают шайбу, видно мастерство.

Сложно сравнивать. Но в плане голов и скоростей – мы где-то на районе, да, – сказал главный тренер ЦСКА.

Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»

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8 комментариев

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KSA1985
Что касается "районов"!!!. То сложно сравнить "Бутово " или "Химки" с Лос Анджелесом или Нью Йорком. Эти "районы " отличаются невооружённым взглядом. АХЛовцам можете надрать задницу, но уж точно не клубам НХЛ. Даже с самым аутсайдером НХЛ, шансов очень мало
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counsel
Ответ Саша Васильев
Что значит пытался ? Ему что рот закрывали ?
Речевая ошибка довольно очевидна.
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Саша Васильев
Ответ counsel
Вообще он пытался сказать, что по скорости в районе НХЛ, а не уровень районной команды)
Что значит пытался ? Ему что рот закрывали ?
0
-2
-2
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J-12
да что этот Фёдоров знает о НХЛ вообще, ведь Марина посмотрел 800 матчей и лучше знает хоккей
+10
-1
+9
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Ramzez II
Нужно переходить на канадские коробки и хоккей станет ещё быстрее и зрелищнее.
+2
-2
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counsel
Ответ gukmamop
деликатно поставил Йозе на место
Вообще он пытался сказать, что по скорости в районе НХЛ, а не уровень районной команды)
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Ми Ша
Мы где-то …
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gukmamop
деликатно поставил Йозе на место
+9
-3
+6
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