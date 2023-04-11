Федоров о ЦСКА и СКА: «Не скажу, что вижу много НХЛ. В плане голов и скоростей – мы где-то на районе»

Сергей Федоров прокомментировал сравнение серии ЦСКА и СКА с матчами НХЛ.

ЦСКА ведет со счетом 3-2 в серии финала Западной конференции после победы в пятом матче (7:3).

– Роман Ротенберг сказал, что серия ЦСКА – СКА – на уровне лучших образцов . Согласны ли вы с этим?

– По скоростям согласен. А так – не скажу, что я здесь вижу много НХЛ.

– это лучшая лига, которая у нас есть, играют две ведущие команды, показывают достаточно искрометный хоккей, быстро двигают шайбу, видно мастерство.

Сложно сравнивать. Но в плане голов и скоростей – мы где-то на районе, да, – сказал главный тренер .

Ротенберг о СКА и ЦСКА: «Хоккей уровня НХЛ и наша Суперсерия. Команды играют близко, если не лучше, чем в НХЛ»