Терещенко о том, почему хоккея нет в списке самых массовых видов спорта: «Дорого. Детская клюшка 20 тысяч стоит, аренда льда – не меньше 20 тысяч в час»

Алексей Терещенко объяснил, почему хоккей не является массовым видом спорта в России.

Министерство спорта России опубликовало список из 10 самых массовых видов спорта в России. Первое место занял футбол

– Хоккея нет даже в десятке, потому что это дорогой вид спорта. У нас детская клюшка 20 тысяч стоит, взрослая – под 30.

Отсутствие доступности. Аренда льда в Москве – не меньше 20 тысяч в час, за меньше можно даже не подходить. Теперь представьте, сколько стоит привести ребенка в хоккей. Дорого.

У нас и дворцов столько нет. Почему не сделать площадки с искусственным льдом, где хотя бы до апреля можно кататься.

– Иногда говорят, что хоккей спорт номер один в стране.

– Это все-таки когда берут профессиональный спорт, а не массовый. Тот же футбол намного дешевле.

– Как улучшить массовость хоккея?

– Надо оценить компании, которые завозят амуницию. Они завышают цены в два-три раза. Надо решить вопрос с ценами, – сказал бывший нападающий сборной России.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏