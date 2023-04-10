Терещенко о том, почему хоккея нет в списке самых массовых видов спорта: «Дорого. Детская клюшка 20 тысяч стоит, аренда льда – не меньше 20 тысяч в час»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Терещенко КХЛ детский хоккей Хоккей

Алексей Терещенко объяснил, почему хоккей не является массовым видом спорта в России.

Министерство спорта России опубликовало список из 10 самых массовых видов спорта в России. Первое место занял футбол

– Хоккея нет даже в десятке, потому что это дорогой вид спорта. У нас детская клюшка 20 тысяч стоит, взрослая – под 30.

Отсутствие доступности. Аренда льда в Москве – не меньше 20 тысяч в час, за меньше можно даже не подходить. Теперь представьте, сколько стоит привести ребенка в хоккей. Дорого.

У нас и дворцов столько нет. Почему не сделать площадки с искусственным льдом, где хотя бы до апреля можно кататься.

– Иногда говорят, что хоккей спорт номер один в стране.

– Это все-таки когда берут профессиональный спорт, а не массовый. Тот же футбол намного дешевле. 

– Как улучшить массовость хоккея?

– Надо оценить компании, которые завозят амуницию. Они завышают цены в два-три раза. Надо решить вопрос с ценами, – сказал бывший нападающий сборной России.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

8 комментариев

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jonnysilverhand01
Это типо дорого или что ? 20 тысяч это типо много, можно кредит взять потреб и вложиться в ребенка !
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Антон Ермазов
Вот чем надо ФХР заниматься,а не лимиты на легионеров вводить и товарняки с Беларусью организовывать
У них другие задачи, матч на Северном полюсе организовывать нужно же, не забываем друзья
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oberkorn
Скажите об этом третьяк у. У нас только богатых нет, чтобы покрыть все его катки
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karlsson27
Всё на ночную лигу уходит
0
-1
-1
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Roulette
Топовая взрослая клюшка в Европе и Америке стоит 340 долларов, юниорская 200-230 долларов, каким образом компании которые завозят форму завышают цены в 2-3 раза, топовые коньки в мире стоят 900 долларов, они и стоили 900 долларов 10 лет назад, но раньше доллар был 30 а теперь 80
+2
-1
+1
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Roulette
Проблема не в том что производители завышают, а в том что курс большой и сейчас не завозят практически форму в Россию )
+3
-1
+2
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Антон Ермазов
Вот чем надо ФХР заниматься,а не лимиты на легионеров вводить и товарняки с Беларусью организовывать
+5
-1
+4
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Bud Hockey Best
более того в" бесплатных" школах все платно, соревнования за счет родителей, хочешь нормальные условия в конкуренции нужно заниматься дополнительно чтоб заметили топ клубы!
+7
-1
+6
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