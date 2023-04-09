Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков из 21 в матче с «Монреалем». В концовке «Торонто» дал сыграть экстренному вратарю
Илья Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков «Монреаля» из 21
Российский вратарь сыграл за «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (7:1).
В 41 матче в текущем сезоне в его активе 26 побед при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36.
Отметим, что в концовке «Лифс» дали сыграть экстренному вратарю Джетту Александру.
С 23-летним вратарем университета Торонто был подписан пробный контракт, так как Мэтт Мюррей не смог принять участие в матче из-за травмы головы.
Александр провел на льду 1 минуту 10 секунд, бросков по воротам не было.
Pro Hockey Rumors указывает, что клуб не стал вызывать Джозефа Уолла из-за ситуации с потолком зарплат. Клубу необходимо вместить в ведомость контракт форварда из NCAA Мэттью Ниса.
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