Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков из 21 в матче с «Монреалем». В концовке «Торонто» дал сыграть экстренному вратарю

Илья Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков «Монреаля» из 21

Российский вратарь сыграл за «Торонто» в матче регулярного чемпионата против «Канадиенс» (7:1).

В 41 матче в текущем сезоне в его активе 26 побед при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36.

Отметим, что в концовке «Лифс» дали сыграть экстренному вратарю Джетту Александру.

С 23-летним вратарем университета был подписан пробный контракт, так как не смог принять участие в матче из-за травмы головы.

Александр провел на льду 1 минуту 10 секунд, бросков по воротам не было.

Pro Hockey Rumors указывает, что клуб не стал вызывать из-за ситуации с потолком зарплат. Клубу необходимо вместить в ведомость контракт форварда из NCAA Мэттью Ниса.