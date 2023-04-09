Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков из 21 в матче с «Монреалем». В концовке «Торонто» дал сыграть экстренному вратарю

Теги травмы Торонто НХЛ Илья Самсонов Мэтт Мюррей Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов одержал 26-ю победу в сезоне, отразив 20 бросков «Монреаля» из 21

Российский вратарь сыграл за «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (7:1). 

В 41 матче в текущем сезоне в его активе 26 побед при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36. 

Отметим, что в концовке «Лифс» дали сыграть экстренному вратарю Джетту Александру.

С 23-летним вратарем университета Торонто был подписан пробный контракт, так как Мэтт Мюррей не смог принять участие в матче из-за травмы головы. 

Александр провел на льду 1 минуту 10 секунд, бросков по воротам не было. 

Pro Hockey Rumors указывает, что клуб не стал вызывать Джозефа Уолла из-за ситуации с потолком зарплат. Клубу необходимо вместить в ведомость контракт форварда из NCAA Мэттью Ниса. 

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1 комментарий

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Magista_17
Сэмми хорош,дай бог в плей-офф против Тампы будет такую же игру показывать
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