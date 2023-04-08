Игровой день 8 апреля станет самым загруженным в истории НХЛ. Сыграют все 32 команды

Теги НХЛ календарь Хоккей

Игровой день 8 апреля станет самым загруженным в истории НХЛ, сыграют все 32 команды

Первый матч между «Баффало» и «Каролиной» начнется в 19:30 по московскому времени. 

Заключительный матч между «Лос-Анджелесом» и «Колорадо» начнется 9 апреля в 05:30 по московскому времени. 

Отметим, что НХЛ расширилась до 32 команд в сезоне-2021/22, когда в лигу вступил «Сиэтл».

В прошлом и этом сезоне до 8 апреля ни разу не проводилось 16 матчей в рамках одного игрового дня. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
НХЛ - это целый мир ✌️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
t0ni12
Ответ Cube Litening C:68X
Нашвилл - Виннипег будет жёстко..😬
Одним конкурентам Винни-Пухи только что проиграли. Если сольют и вторым, то плохо дело. Удачи Манитобе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Нашвилл - Виннипег будет жёстко..😬
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий