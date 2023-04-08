Игровой день 8 апреля станет самым загруженным в истории НХЛ, сыграют все 32 команды

Первый матч между «Баффало» и «Каролиной» начнется в 19:30 по московскому времени.

Заключительный матч между «Лос-Анджелесом» и «Колорадо» начнется 9 апреля в 05:30 по московскому времени.

Отметим, что расширилась до 32 команд в сезоне-2021/22, когда в лигу вступил «Сиэтл».

В прошлом и этом сезоне до 8 апреля ни разу не проводилось 16 матчей в рамках одного игрового дня.