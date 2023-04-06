Третьяк о предложении повторить Суперсерию: «На 40-летний юбилей ездил в Канаду к премьер‑министру и руководству НХЛ. Сказали, что это не очень интересно»
Владислав Третьяк рассказал, что предлагал канадцам повторить Суперсерию 1972 года
«Когда у нас был 40‑летний юбилей серии, я ездил в Канаду к премьер‑министру и к руководству НХЛ.
Моя идея была в том, чтобы повторить серию 1972 года, это же очень интересно, но мне сказали, что это не очень интересно, потому что это нужно и шведов, и чехов, и финнов приглашать.
Серия величайшая, но повтора такого не будет.
Они хотят провести Кубок Канады и как‑то замедляют решение, будет ли участвовать команда России.
Не говорят «нет», но и нет утвердительного «да». Мы бы с удовольствием сыграли.
Это ведь топовые игры, которые вызывают большой интерес. Официально предложений никаких не поступало», – сказал президент Федерации хоккея России.
За что биться? Тогдашние игры уникальны и неповторимы , битва систем.
Сегодня одна система в хоккее - канадская
Тогда мы выиграли первый бой, но проиграли войну и сегодня своего хоккея у нас нет.
он снова хочет встать в ворота?))