Третьяк о предложении повторить Суперсерию: «На 40-летний юбилей ездил в Канаду к премьер‑министру и руководству НХЛ. Сказали, что это не очень интересно»

Владислав Третьяк рассказал, что предлагал канадцам повторить Суперсерию 1972 года

«Когда у нас был 40‑летний юбилей серии, я ездил в Канаду к премьер‑министру и к руководству .

Моя идея была в том, чтобы повторить серию 1972 года, это же очень интересно, но мне сказали, что это не очень интересно, потому что это нужно и шведов, и чехов, и финнов приглашать.

Серия величайшая, но повтора такого не будет.

Они хотят провести Кубок Канады и как‑то замедляют решение, будет ли участвовать команда России.

Не говорят «нет», но и нет утвердительного «да». Мы бы с удовольствием сыграли.

Это ведь топовые игры, которые вызывают большой интерес. Официально предложений никаких не поступало», – сказал президент Федерации хоккея России.