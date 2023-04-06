Третьяк о предложении повторить Суперсерию: «На 40-летний юбилей ездил в Канаду к премьер‑министру и руководству НХЛ. Сказали, что это не очень интересно»

Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею НХЛ сборная СССР Кубок мира Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, что предлагал канадцам повторить Суперсерию 1972 года

«Когда у нас был 40‑летний юбилей серии, я ездил в Канаду к премьер‑министру и к руководству НХЛ.

Моя идея была в том, чтобы повторить серию 1972 года, это же очень интересно, но мне сказали, что это не очень интересно, потому что это нужно и шведов, и чехов, и финнов приглашать.

Серия величайшая, но повтора такого не будет.

Они хотят провести Кубок Канады и как‑то замедляют решение, будет ли участвовать команда России.

Не говорят «нет», но и нет утвердительного «да». Мы бы с удовольствием сыграли.

Это ведь топовые игры, которые вызывают большой интерес. Официально предложений никаких не поступало», – сказал президент Федерации хоккея России.

4 комментария

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AIBOLIT66
нельзя её повторить, тогда марсиане играли против вегетарианцев....сегодня будет матч землян с землянами, нхл с кхл...это даже хуже игры на чм или ои.
За что биться? Тогдашние игры уникальны и неповторимы , битва систем.
Сегодня одна система в хоккее - канадская
Тогда мы выиграли первый бой, но проиграли войну и сегодня своего хоккея у нас нет.
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Алар
После начала СВО - это может опять быть актуальным) Кто сильнее не на поле сражения, а на катке. Сборная России против сборной всего Мира. Найдется место шведам, финнам, чехам, немцам и все остальным... Почему нет? Только нашим тут не победить! Хотя, если воспользоваться не сыгранностью противника...
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avcgloronalduMU
нафталиновый
он снова хочет встать в ворота?))
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АРХАТ
В 1972 в составе сборной Канады были шведы, финны и чехи, не знал))
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-1
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