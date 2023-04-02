«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

« » вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

Канадский клуб обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после разгрома «Анахайма» (6:0) в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством набрала 99 очков в 77 играх и идет на текущем 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе.

В прошлом сезоне «Ойлерс» добились лучшего результата в плей-офф с 2006 года, дойдя до финала Западной конференции.