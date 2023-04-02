«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд
«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.
Канадский клуб обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после разгрома «Анахайма» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Джея Вудкрофта набрала 99 очков в 77 играх и идет на текущем 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе.
В прошлом сезоне «Ойлерс» добились лучшего результата в плей-офф с 2006 года, дойдя до финала Западной конференции.
Минимальная граница +2 в середине регулярки
К финалу конференции могут сдуться. Рановато для пика.