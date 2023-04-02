«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

Канадский клуб обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после разгрома «Анахайма» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Джея Вудкрофта набрала 99 очков в 77 играх и идет на текущем 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе. 

В прошлом сезоне «Ойлерс» добились лучшего результата в плей-офф с 2006 года, дойдя до финала Западной конференции. 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladosParovoz
Ответ TR31HK
Объективно в лучшей форме в лиге сейчас, Лавины только разгоняются и Молнии начинают разгон, как у них получится, вопрос. А Эдмонтон уже в лучшей форме.
Им это не поможет, видимо про борьбу за КС вообще ничего не слыхал..,?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Артем Ивашкин
У Макдэвида ни разу в этом сезоне по ходу регулярки не был отрицательный показатель полезности. Минимальная граница +2 в середине регулярки
спасибо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Ивашкин
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален пользователем
У Макдэвида ни разу в этом сезоне по ходу регулярки не был отрицательный показатель полезности.

Минимальная граница +2 в середине регулярки
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Ответ TR31HK
Объективно в лучшей форме в лиге сейчас, Лавины только разгоняются и Молнии начинают разгон, как у них получится, вопрос. А Эдмонтон уже в лучшей форме.
И это очень плохо.

К финалу конференции могут сдуться. Рановато для пика.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
кстати, получается второй сухарь кряду, первый был в прошлом матче 😅
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TR31HK
Объективно в лучшей форме в лиге сейчас, Лавины только разгоняются и Молнии начинают разгон, как у них получится, вопрос. А Эдмонтон уже в лучшей форме.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Последнии матчи вселяют оптимизм 👏
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий