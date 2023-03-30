Терещенко о КХЛ: «Уровень мастерства снижается, нет классных игроков. Средненькие хоккеисты просят таких денег… Топы – еще больше»
Алексей Терещенко поделился мнением об уровне хоккеистов в КХЛ.
Также трехкратный чемпион мира заявил, что хоккеисты средней квалификации требуют большие оклады.
«В этом сезоне и чемпионат, и плей‑офф интересный. Но давайте честно разберемся – почему это происходит? Не из‑за введения жесткого потолка зарплат, как говорят многие.
А потому что уровень игроков подравнялся, стал средненьким. У нас уровень мастерства снижается, нет классных игроков.
Плюс еще многие иностранцы, которые были лидерами в клубах КХЛ, уехали.
Сейчас, насколько я знаю, средненькие игроки просят таких денег… А топы – еще больше. Потому что конкуренции просто нет», – сказал бывший нападающий сборной России.
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