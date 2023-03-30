Терещенко о КХЛ: «Уровень мастерства снижается, нет классных игроков. Средненькие хоккеисты просят таких денег… Топы – еще больше»

Теги Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением об уровне хоккеистов в КХЛ.

Также трехкратный чемпион мира заявил, что хоккеисты средней квалификации требуют большие оклады.

«В этом сезоне и чемпионат, и плей‑офф интересный. Но давайте честно разберемся – почему это происходит? Не из‑за введения жесткого потолка зарплат, как говорят многие.

А потому что уровень игроков подравнялся, стал средненьким. У нас уровень мастерства снижается, нет классных игроков.

Плюс еще многие иностранцы, которые были лидерами в клубах КХЛ, уехали.

Сейчас, насколько я знаю, средненькие игроки просят таких денег… А топы – еще больше. Потому что конкуренции просто нет», – сказал бывший нападающий сборной России.

3 комментария

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Кеша
Ответ Эдуард Тимашев
Что то частенько он высказывается! И все недоволен! В твоих руках сейчас 2009 год рождения «Динамо» воспитай классных игроков, посмотрим тогда!
2009 год сложный возраст . Пубертатный период у пацанов . Кто -то в рост идет , у кого -то психологические проблемы . Дай Бог вырастит , хотя бы одного . Команда там приличная . Якунин вроде там феерит. Не слежу .
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Станислав Захаров
Ответ Эдуард Тимашев
Что то частенько он высказывается! И все недоволен! В твоих руках сейчас 2009 год рождения «Динамо» воспитай классных игроков, посмотрим тогда!
Он говорит о сегодняшнем дне. А если лигу дальше будет возглавлять мякиш или желе- Морозов , то дальнейшего упадка не избежать . Он ведёт себя не как лидер ,а как присмыкающее перед западом . Нас из-за бугра и в хвост и в гриву , а мы все читаем фамилии на майках по английски , информацию о составах и о матче , по английски . У нас руководство лиги ведёт уничижительно себя перед гомосекским западом , а Вы о средненькой лиге . Ему , яморозову не до этого .
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Эдуард Тимашев
Что то частенько он высказывается! И все недоволен! В твоих руках сейчас 2009 год рождения «Динамо» воспитай классных игроков, посмотрим тогда!
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