Терещенко о КХЛ: «Уровень мастерства снижается, нет классных игроков. Средненькие хоккеисты просят таких денег… Топы – еще больше»

поделился мнением об уровне хоккеистов в КХЛ.

Также трехкратный чемпион мира заявил, что хоккеисты средней квалификации требуют большие оклады.

«В этом сезоне и чемпионат, и плей‑офф интересный. Но давайте честно разберемся – почему это происходит? Не из‑за введения жесткого потолка зарплат, как говорят многие.

А потому что уровень игроков подравнялся, стал средненьким. У нас уровень мастерства снижается, нет классных игроков.

Плюс еще многие иностранцы, которые были лидерами в клубах КХЛ, уехали.

Сейчас, насколько я знаю, средненькие игроки просят таких денег… А топы – еще больше. Потому что конкуренции просто нет», – сказал бывший нападающий сборной России.