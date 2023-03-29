Кочетков отразил 17 из 20 бросков «Тампы». У него 3 поражения в 4 последних играх при 14 пропущенных шайбах

Теги Хоккей

Петр Кочетков отразил 17 из 20 бросков «Тампы», у него 3 поражения в 4 последних играх.

«Каролина» уступила «Лайтнинг» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота. 

В первом матче после вызова в основу в марте Кочетков сыграл на ноль. В каждом из 4 следующих матчей он пропускал не менее 3 шайб (1 победа, 3 поражения). 

В 24 играх сезона у него 12 побед и 12 поражений (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,44). 

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