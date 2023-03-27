Будущее Лавиолетта в «Вашингтоне» под вопросом. С тренером вели переговоры о новом контракте, сейчас они затихли

« » не уверен, что оставит на посту главного тренера.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом.

В начале года «Кэпиталс» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились.

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 74 матчах регулярного чемпионата .

Тренер возглавляет команду с 2020 года.