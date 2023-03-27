Будущее Лавиолетта в «Вашингтоне» под вопросом. С тренером вели переговоры о новом контракте, сейчас они затихли

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

«Вашингтон» не уверен, что оставит Питера Лавиолетта на посту главного тренера.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом.

В начале года «Кэпиталс» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились.

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тренер возглавляет команду с 2020 года. 

12 комментариев

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Aldg
Ни в коем случае нельзя продлять. Команда играет не пойми во что. Пропускают кучу голов с быстрых атак. Это тактическая ошибка, неверно играют в средней зоне. Не могут разом все игроки играть разучиться.
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забил на оборону
цензура, конечно, за...ла
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YoRHa
Ответ Einfach Safari
мне кажется больше претензий должно быть к ген менеджеру... плохие контракты ветеранов и слабые проспекты не смогли помочь вашику справиться с эпидемией травм
Менеджер здесь причем?
Это не он с начала января творил полную дичь с линиями.
Это не он в любой непонятной ситуации пихал в состав дедов, сливая молодежь.

Бэкстрем полгода не играл — этот идиот его сразу же на первую линию впихнул. Ну не гений?
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e1ther - e1ther
Ответ TimGI86
Троца вернут?)
Не,лучше Будро,про КС речи нет,а вот рекорд ускорить и в ребилд,как раз)
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TimGI86
Ответ e1ther - e1ther
Да ладно?на деле оказалось, что и Нэшвилл он тащил,а они страдали,и филки,надо ваще гнать с помоста)
Троца вернут?)
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e1ther - e1ther
Ответ HockeyMan
Походу узнали, что Разин не продлил контракт с Череповцом))
Было бы интересно,он ижсталь дотащил до финала)никогда не забуду))
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e1ther - e1ther
А так, че хотел сказать,после Оутса пришел Троц,и создал систему,причем Овечкин, не стал меньше забивать ,а клуб стал мощнейшим контендером, внимание,вопрос,наследия не осталось?или кто то слаб в тренерской деятельности?)про плешивого рирдена промолчу,хотя верил,честно)
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HockeyMan
Походу узнали, что Разин не продлил контракт с Череповцом))
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Шлёма Презерман
Помницца, под Барриком в 2017-м летом кресло так же шаталось, все многочисленные ветеранские приобретения - Шаттенкирк, Оши, Уильямс, Нисканен, Орпик не дали эффекта. Буквально в последний момент решили дать еще один шанс. Баррика спасло то, что молодежь при нем прогрессировала - Кузя, Уилсон, Бурый, Врана. Даже Стивенсон с Джюсом. Через год они дозрели и выстрелили. У Лави с ними как-то все плохо. Пожалуй, один Алешка, несмотря на периодические ссылки в Херши, прибавил.
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Владислав Плышевский
Никакого смысла что-то менять нет. Понятно, что задача только одна на ближайшие пару лет - рекорд. В перестройку тоже из-за этого не уходят, хотя состав уже выжат. Если при Лавиолетте Ови свои 40 положил, то и ок
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Einfach Safari
мне кажется больше претензий должно быть к ген менеджеру... плохие контракты ветеранов и слабые проспекты не смогли помочь вашику справиться с эпидемией травм
+7
-1
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e1ther - e1ther
Да ладно?на деле оказалось, что и Нэшвилл он тащил,а они страдали,и филки,надо ваще гнать с помоста)
+6
-1
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