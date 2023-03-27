Будущее Лавиолетта в «Вашингтоне» под вопросом. С тренером вели переговоры о новом контракте, сейчас они затихли
«Вашингтон» не уверен, что оставит Питера Лавиолетта на посту главного тренера.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом.
В начале года «Кэпиталс» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились.
На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Тренер возглавляет команду с 2020 года.
Это не он с начала января творил полную дичь с линиями.
Это не он в любой непонятной ситуации пихал в состав дедов, сливая молодежь.
Бэкстрем полгода не играл — этот идиот его сразу же на первую линию впихнул. Ну не гений?