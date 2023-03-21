Морозов о «Куньлуне»: «Китайский рынок интересен КХЛ. Они увидели продукт мирового уровня»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ будет приветствовать возвращение «Куньлуня» в Китай.
– Поднимем тему «Куньлуня». Зачем нам китайская команда? Почему она играет не дома?
– «Куньлунь» играет в Мытищах, потому что вмешалась пандемия, он не мог играть в Китае. Китайский рынок интересен лиге.
Если до олимпиады там о хоккее вообще не говорили, то после Игр интерес вырос. Мы хотим, что он играл у себя на родине. В Мытищах им сложно собрать болельщиков на трибунах.
– В Китае тоже было мало зрителей.
– Тогда они только начинали. Это было за три года до Олимпиады. А сейчас они увидели продукт мирового уровня.
Им хочется видеть свою команду. Мы будем только приветствовать возвращение «Куньлуня» на родину, – сказал президент КХЛ в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
В нынешнем сезоне китайская команда заняла десятое место в регулярном чемпионате.
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