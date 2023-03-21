Морозов о «Куньлуне»: «Китайский рынок интересен КХЛ. Они увидели продукт мирового уровня»

Теги Алексей Морозов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Морозов заявил, что КХЛ будет приветствовать возвращение «Куньлуня» в Китай.

– Поднимем тему «Куньлуня». Зачем нам китайская команда? Почему она играет не дома?

– «Куньлунь» играет в Мытищах, потому что вмешалась пандемия, он не мог играть в Китае. Китайский рынок интересен лиге.

Если до олимпиады там о хоккее вообще не говорили, то после Игр интерес вырос. Мы хотим, что он играл у себя на родине. В Мытищах им сложно собрать болельщиков на трибунах.

– В Китае тоже было мало зрителей.

– Тогда они только начинали. Это было за три года до Олимпиады. А сейчас они увидели продукт мирового уровня.

Им хочется видеть свою команду. Мы будем только приветствовать возвращение «Куньлуня» на родину, – сказал президент КХЛ в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

В нынешнем сезоне китайская команда заняла десятое место в регулярном чемпионате.

10 комментариев

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encaro_one
Ловите наркомана
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Сергей Жарковский
Потише, СИ в Москве!
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Melnikov1968
Да не тянет Куньлунь КХЛ, ещё пару лет покувыркается и загнется. Ни хоккея нормального, ни зрителей. Сплошной гемморой.
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Rodgeras
Это называется по-русски, метать бисер перед свиньями. Не в том смысле, что китайцы свиньи, а в том, что им это на фиг не нужно!
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Вадим Сидоров
Но китайскому рынку не интересен КХЛ
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Konstantin Smolchenko
они увидели продукт мирового уровня...и оба получили автографы
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master_of_dzen
Кому он там сдался... блин надеюсь Семин сможет спонсоров найти для Сокола. А то команд очень мало в лиге. Что уж говорить если всего по 3 команды с каждого дивизиона остаются не в удел
Рубин, Сокол, Кузня - в КХЛ, этих долой
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KRUG
Это вы кого вызвали, вы чё угораете. Какую дурку (с)
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Dundee
Атлант возродите и не выдумывайте. Китаю не вперся этот клуб
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Hitgoe Himgob
По телевизору, когда НХЛ смотрят
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