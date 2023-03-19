Шестеркин после 2-го в сезоне матча на ноль: «Скучал по этому ощущению, сейчас очень рад»
Игорь Шестеркин после матча на ноль с «Питтсбургом» сказал, что успел соскучиться по ним.
«Конечно, для меня это много значит. Я скучал по этому ощущению и сейчас очень рад», – сказал вратарь «Рейнджерс».
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (6:0) он отразил 33 броска, в том числе сделав сэйв скорпиона в третьем периоде.
Шатаут стал для россиянина 2-м в сезоне и 10-м – за карьеру в лиге.
2. Хабибуллин 46
3. Варламов 38
4. Бобровский 38
5. Брызгалов 34
6. Василевский 30
7. Сорокин 14
8. Георгиев 12
9. Худобин 11
10. Шестеркин 10
11. Самсонов 9
12. Шталенков 8
13. Кочетков 4