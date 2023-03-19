Шестеркин после 2-го в сезоне матча на ноль: «Скучал по этому ощущению, сейчас очень рад»

после матча на ноль с « » сказал, что успел соскучиться по ним.

«Конечно, для меня это много значит. Я скучал по этому ощущению и сейчас очень рад», – сказал вратарь « ».

В матче регулярного чемпионата против «Пингвинс» (6:0) он отразил 33 броска, в том числе сделав сэйв скорпиона в третьем периоде.

Шатаут стал для россиянина 2-м в сезоне и 10-м – за карьеру в лиге.