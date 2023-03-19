Шестеркин после 2-го в сезоне матча на ноль: «Скучал по этому ощущению, сейчас очень рад»

Теги Питтсбург Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин после матча на ноль с «Питтсбургом» сказал, что успел соскучиться по ним.

«Конечно, для меня это много значит. Я скучал по этому ощущению и сейчас очень рад», – сказал вратарь «Рейнджерс». 

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пингвинс» (6:0) он отразил 33 броска, в том числе сделав сэйв скорпиона в третьем периоде. 

Шатаут стал для россиянина 2-м в сезоне и 10-м – за карьеру в лиге. 

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