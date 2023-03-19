Ахо и Эвандер Кэйн с хет-триками, Шестеркин с шатаутом и сэйвом скорпиона в игре против «Питтсбурга» – звезды дня в НХЛ

Себастьян Ахо, Эвандер Кэйн и Игорь Шестеркин – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Каролины» с 3 шайбами в ворота «Филадельфии» (5:4 ОТ), включая гол в овертайме.

Хет-трик стал для финна 7-м за карьеру в лиге, он разделил 3-е место в истории франшизы с Блэйном Стоутоном. Впереди Эрик Стаал (13) и Рон Фрэнсис (9).

Вторая звезда – форвард « » с 3 шайбами в ворота «Сиэтла» (6:4). Хет-трик стал для него 2-м в сезоне и 6-м за карьеру в лиге.

Третья звезда – вратарь « » Игорь Шестеркин с матчем на ноль против «Питтсбурга» (6:0) при 34 отраженных бросках (включая сэйв скорпиона в третьем периоде). Шатаут стал для него 2-м в сезоне и 10-м за карьеру в лиге.