Ахо и Эвандер Кэйн с хет-триками, Шестеркин с шатаутом и сэйвом скорпиона в игре против «Питтсбурга» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Игорь Шестеркин Себастьян Ахо Хоккей

Себастьян Ахо, Эвандер Кэйн и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Каролины» Себастьян Ахо с 3 шайбами в ворота «Филадельфии» (5:4 ОТ), включая гол в овертайме.

Хет-трик стал для финна 7-м за карьеру в лиге, он разделил 3-е место в истории франшизы с Блэйном Стоутоном. Впереди Эрик Стаал (13) и Рон Фрэнсис (9). 

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн с 3 шайбами в ворота «Сиэтла» (6:4). Хет-трик стал для него 2-м в сезоне и 6-м за карьеру в лиге. 

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин с матчем на ноль против «Питтсбурга» (6:0) при 34 отраженных бросках (включая сэйв скорпиона в третьем периоде). Шатаут стал для него 2-м в сезоне и 10-м за карьеру в лиге. 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kolyamba39
странно нет новости о том что Раймер отказался от участия в разминке, чтобы не надевать форму с лгбтшными нашивками
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Хм, я думал сейвы скорпиона делают с 23 октября по 21 ноября.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artamonov Danil
Ответ raspisanie77
Это чтоб Патрика от Кэйна отличать))
Так они и Патрика Кэйном кличут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Ответ Artamonov Danil
Мне одному КЭйн режет слух?
Это чтоб Патрика от Кэйна отличать))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adimsonekat
С нетерпением ждём плова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
А хет-трик Хейгела не считается? Не честно как-то)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artamonov Danil
Мне одному КЭйн режет слух?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий