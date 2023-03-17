«Адмирал» поздравил главу Приморья с днем рождения: «Благодарим за поддержку и внимание в этот исторический момент»
«Адмирал» поздравил губернатора Приморья с днем рождения.
«Сегодня день рождения празднует Губернатор Приморского края Олег Кожемяко!
Олег Николаевич, благодарим за поддержку и внимание, которые вы уделяете нашему клубу в этот исторический момент.
Желаем сохранить энергию, бодрость и оптимизм! Долгой и плодотворной работы на благо любимого края! С днем рождения!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.
В этом сезоне «Адмирал» впервые в истории клуба вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Команда выступает в КХЛ с 2013 года.
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