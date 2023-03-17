«Адмирал» поздравил главу Приморья с днем рождения: «Благодарим за поддержку и внимание в этот исторический момент»

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«Адмирал» поздравил губернатора Приморья с днем рождения. 

«Сегодня день рождения празднует Губернатор Приморского края Олег Кожемяко!

Олег Николаевич, благодарим за поддержку и внимание, которые вы уделяете нашему клубу в этот исторический момент.

Желаем сохранить энергию, бодрость и оптимизм! Долгой и плодотворной работы на благо любимого края! С днем рождения!» – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока. 

В этом сезоне «Адмирал» впервые в истории клуба вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Команда выступает в КХЛ с 2013 года. 

1 комментарий

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Bebeto ya
Классика российского хоккея и общества)
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