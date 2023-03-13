«Путин говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. Легионеры доносят, как живут в России – нужная пропаганда». Фетисов против сокращения лимита в КХЛ

назвал преждевременным решение сократить лимит на легионеров в КХЛ.

– Что еще нужно, чтобы интерес к КХЛ сохранялся на том же уровне?

– Мне кажется, преждевременное было решение о сокращении легионеров.

Во-первых, президент [Владимир Путин] нам говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. А выступающие у нас легионеры – послы на самом деле.

Это ребята, которые не побоялись играть здесь, общаются с семьями, в свою очередь их семьи общаются с другими своими друзьями.

И они доносят, как на самом деле живут в России. Получается как раз та самая пропаганда, которая нам нужна. У нас нет сегодня других вариантов.

Но самое главное – легионеры поднимают уровень. У нас сегодня недостаточно хоккеистов на столько команд, чтобы они могли поднимать уровень конкуренции и качества хоккея в , – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.