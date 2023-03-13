«Путин говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. Легионеры доносят, как живут в России – нужная пропаганда». Фетисов против сокращения лимита в КХЛ

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин КХЛ лимит на легионеров Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал преждевременным решение сократить лимит на легионеров в КХЛ.

– Что еще нужно, чтобы интерес к КХЛ сохранялся на том же уровне?

– Мне кажется, преждевременное было решение о сокращении легионеров.

Во-первых, президент [Владимир Путин] нам говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. А выступающие у нас легионеры – послы на самом деле.

Это ребята, которые не побоялись играть здесь, общаются с семьями, в свою очередь их семьи общаются с другими своими друзьями.

И они доносят, как на самом деле живут в России. Получается как раз та самая пропаганда, которая нам нужна. У нас нет сегодня других вариантов.

Но самое главное – легионеры поднимают уровень. У нас сегодня недостаточно хоккеистов на столько команд, чтобы они могли поднимать уровень конкуренции и качества хоккея в КХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

11 комментариев

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Синяя Кровь
Ну если хозян сказал, то куда уже по другому.
Надо больше легионеров и не только в хоккее. В поворят брать, дворниками, сантехниками. Дать им зарплату по 75К долларов годовых а в замену они будует "правду" нести своим женам. а те на лавочкам другим американским мамашам. вот и все решение проблемы.
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sticky fingers
В какой же хлам скатился сайт. Одна сплошная политика, 9 из 10 новостей про высказывания, министров, депутатов, и тд. Переименуйтесь уже в politics.ru чтоли
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HoratioH
Ответ Варлампий Варлампий
Славик, ты же был мужиком. А теперь в каждом сообщении президент, президент, президент...не надоело пресмыкаться, Славик?
Славик понял, что если быть послушной собачкой президента, то жить станет существенно лучше. И Михалков это когда-то понял, и другие персонажи
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Digger86
Ответ GMF
И про мобилизацию, год назад..
И про конституцию..
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HoratioH
Фетисов в каждой своей речи обязательно приплетает президента. Восхищаюсь его постоянством и преданностью своему хозяину!
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GMF
Ответ MikhaL
Про пенсионный возраст тоже много чего говорил.
И про мобилизацию, год назад..
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Asd
Ответ Варлампий Варлампий
Славик, ты же был мужиком. А теперь в каждом сообщении президент, президент, президент...не надоело пресмыкаться, Славик?
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MikhaL
Про пенсионный возраст тоже много чего говорил.
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Варлампий Варлампий
Славик, ты же был мужиком. А теперь в каждом сообщении президент, президент, президент...не надоело пресмыкаться, Славик?
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Ми Ша
Президент много чего говорит … А мы послы, без первой буквы «п»
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Алексей Иванов
Здравая мысль от Фетисова. Вове всякие советчики донесли, что леги зло. Но они нужны, разбавляют наш хоккей
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