«Путин говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. Легионеры доносят, как живут в России – нужная пропаганда». Фетисов против сокращения лимита в КХЛ
Вячеслав Фетисов назвал преждевременным решение сократить лимит на легионеров в КХЛ.
– Что еще нужно, чтобы интерес к КХЛ сохранялся на том же уровне?
– Мне кажется, преждевременное было решение о сокращении легионеров.
Во-первых, президент [Владимир Путин] нам говорит, что мы не собираемся закрываться от внешнего мира. А выступающие у нас легионеры – послы на самом деле.
Это ребята, которые не побоялись играть здесь, общаются с семьями, в свою очередь их семьи общаются с другими своими друзьями.
И они доносят, как на самом деле живут в России. Получается как раз та самая пропаганда, которая нам нужна. У нас нет сегодня других вариантов.
Но самое главное – легионеры поднимают уровень. У нас сегодня недостаточно хоккеистов на столько команд, чтобы они могли поднимать уровень конкуренции и качества хоккея в КХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
Надо больше легионеров и не только в хоккее. В поворят брать, дворниками, сантехниками. Дать им зарплату по 75К долларов годовых а в замену они будует "правду" нести своим женам. а те на лавочкам другим американским мамашам. вот и все решение проблемы.