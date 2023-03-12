«Чикаго» вызвал Худобина из АХЛ. Он был сменщиком Мразека в матче с «Тампой»
«Чикаго» вызвал Антона Худобина из АХЛ.
36-летний вратарь перешел в «Блэкхокс» из «Далласа» в рамках сделки с участием форварда Макса Доми, ставшего игроком «Старс».
В этом сезоне он не играл в НХЛ. «Чикаго» вызвал россиянина в связи с болезнью Алекса Стэлока.
В матче с «Тампой» (1:3) ворота чикагцев защищал Петр Мразек (34 сэйва после 36 бросков, 3-я звезда), сыгравший 2 матча за 2 дня. Худобин был его сменщиком.
1 комментарий