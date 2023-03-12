«Чикаго» вызвал Худобина из АХЛ. Он был сменщиком Мразека в матче с «Тампой»

Теги Тампа-Бэй Чикаго Антон Худобин НХЛ Алекс Стэлок Петр Мразек Хоккей

«Чикаго» вызвал Антона Худобина из АХЛ.

36-летний вратарь перешел в «Блэкхокс» из «Далласа» в рамках сделки с участием форварда Макса Доми, ставшего игроком «Старс». 

В этом сезоне он не играл в НХЛ. «Чикаго» вызвал россиянина в связи с болезнью Алекса Стэлока

В матче с «Тампой» (1:3) ворота чикагцев защищал Петр Мразек (34 сэйва после 36 бросков, 3-я звезда), сыгравший 2 матча за 2 дня. Худобин был его сменщиком. 

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Просто интересный момент сегодня в заявке своих команд АХЛ не было:Меркулова, Пономарёва, Гущина
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