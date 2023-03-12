«Чикаго» вызвал Худобина из АХЛ. Он был сменщиком Мразека в матче с «Тампой»

«Чикаго» вызвал из АХЛ.

36-летний вратарь перешел в «Блэкхокс» из «Далласа» в рамках сделки с участием форварда Макса Доми, ставшего игроком «Старс».

В этом сезоне он не играл в . « » вызвал россиянина в связи с болезнью .

В матче с « » (1:3) ворота чикагцев защищал Петр Мразек (34 сэйва после 36 бросков, 3-я звезда), сыгравший 2 матча за 2 дня. Худобин был его сменщиком.