Сергачев против «Флайерс»: 2 передачи, 4 броска и 3 хита за 24:57. У него 44 очка в 62 играх

Защитник « » сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией».

«Лайтнинг» обыграли «Флайерс» (5:2) в регулярном чемпионате , прервав серию поражений.

В активе россиянина стало 44 (7+37) балла в 62 играх при полезности «+9». Он продолжает обновлять личный рекорд по очкам за сезон.

Сегодня Сергачев (24:57 – максимальное время в «Тампе» в отсутствие Хедмана, 5:29 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, получил малый штраф.