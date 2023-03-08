Сергачев против «Флайерс»: 2 передачи, 4 броска и 3 хита за 24:57. У него 44 очка в 62 играх

Теги Филадельфия Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией».

«Лайтнинг» обыграли «Флайерс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию поражений. 

В активе россиянина стало 44 (7+37) балла в 62 играх при полезности «+9». Он продолжает обновлять личный рекорд по очкам за сезон.

Сегодня Сергачев (24:57 – максимальное время в «Тампе» в отсутствие Хедмана, 5:29 –  в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват, получил малый штраф. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusLALAn
Без Хедмана вполне может идти по графику очко за игру
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sed3009
Рекорд по очкам.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий