Сергачев о «Тампе»: «Когда проигрываешь пять раз подряд, ты теряешь уверенность. Кажется, что ничего не получится, что бы ты ни делал»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев высказался о серии поражений «Тампы». 

«Когда ты проигрываешь пять раз подряд, очевидно, ты теряешь уверенность. Ты выходишь на лед, и кажется, что ничего не получится, что бы ты ни делал. 

Это просто один из таких отрезков. Но я знаю эту команду. И я знаю, что стабильность пойдет на пользу. Голы придут, и придет хорошая игра в обороне.

Это просто не очень хорошая серия. Но я верю в эту команду, и все в ней тоже верят», – сказал защитник «Тампы». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий