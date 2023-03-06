Сергачев о «Тампе»: «Когда проигрываешь пять раз подряд, ты теряешь уверенность. Кажется, что ничего не получится, что бы ты ни делал»

Михаил Сергачев высказался о серии поражений «Тампы».

«Когда ты проигрываешь пять раз подряд, очевидно, ты теряешь уверенность. Ты выходишь на лед, и кажется, что ничего не получится, что бы ты ни делал.

Это просто один из таких отрезков. Но я знаю эту команду. И я знаю, что стабильность пойдет на пользу. Голы придут, и придет хорошая игра в обороне.

Это просто не очень хорошая серия. Но я верю в эту команду, и все в ней тоже верят», – сказал защитник «Тампы».