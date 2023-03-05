На площадке новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде завершается армирование и бетонирование цокольной части

Теги Торпедо КХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов Арена-Торпедо Хоккей

В Нижнем Новгороде завершается армирование и бетонирование цокольной части новой арены «Торпедо».

«На Стрелке завершается армирование и бетонирование цокольной части будущей арены – наружных и внутренних стен, лифтовых шахт, лестничных маршей, обрамление хоккейной площадки.

На данный момент ведется монтаж металлоконструкций – смонтировано 760 тонн колонн и балок, еще 1000 тонн поставлено на площадку для монтажа. Также ведется устройство перекрытий, в частности, монтаж профнастила и армирование в цокольной части и на уровне первого этажа.

Сейчас на площадке задействовано порядка 480 человек и 23 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком», – говорится в заявлении «Корпорации развития Нижегородской области».

Строительство арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

 

Фото: «Корпорации развития Нижегородской области»

5 комментариев

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kudashkinaa@icloud.com
Знатоки, подскажите, а сколько будем вмещать арена на хоккейные матчи.
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Габорик
Молодцы, борта уже установили :)
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Александр_Ронни
Ответ Александр Невский
ее не построят арену или как в Новосибирске не сдадут .
Речь свою свяжи сначала в единое предложение, проспись и потом скажи как надо. Если ты питерский, где все проще происходит, когда млрды*10 умножаются и все надежнее и быстрее с виду происходит, то не надо царя тут строить, ты ноль в этих заслугах и проблемах других.
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Александр Невский
ее не построят арену или как в Новосибирске не сдадут .
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Иван Буренков
Скорее уже построили арену, Нижний Новгород заслуживает дворец по вместительнее, чем сейчас 👍
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