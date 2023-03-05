На площадке новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде завершается армирование и бетонирование цокольной части

В Нижнем Новгороде завершается армирование и бетонирование цокольной части новой арены « ».

«На Стрелке завершается армирование и бетонирование цокольной части будущей арены – наружных и внутренних стен, лифтовых шахт, лестничных маршей, обрамление хоккейной площадки.

На данный момент ведется монтаж металлоконструкций – смонтировано 760 тонн колонн и балок, еще 1000 тонн поставлено на площадку для монтажа. Также ведется устройство перекрытий, в частности, монтаж профнастила и армирование в цокольной части и на уровне первого этажа.

Сейчас на площадке задействовано порядка 480 человек и 23 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком», – говорится в заявлении «Корпорации развития Нижегородской области».

Строительство арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

Фото: «Корпорации развития Нижегородской области»