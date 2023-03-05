«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года

Теги Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года. 

«Брюинс» обыграли «Рейнджерс» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в общей таблице лиги с 103 очками в 62 играх. 

В предыдущий раз «Бостон» выигрывал 10 матчей подряд в марте 2014 года. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреалю» (3-4). 

Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/30 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2). 

3 комментария

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Михаил2011
мне кажется, что Бостон идеи за кубком
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Михаил2011
Ответ ЭЮЯ
И при этом рекорд по набору очков. Это говорит о том, что идут невероятно ровно весь сезон без спадов и падений
стабильность признак чемпионства
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ЭЮЯ
И при этом рекорд по набору очков. Это говорит о том, что идут невероятно ровно весь сезон без спадов и падений
+2
0
+2
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