«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года
«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года.
«Брюинс» обыграли «Рейнджерс» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Джима Монтгомери идет на первом месте в общей таблице лиги с 103 очками в 62 играх.
В предыдущий раз «Бостон» выигрывал 10 матчей подряд в марте 2014 года. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреалю» (3-4).
Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/30 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2).
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