«Бостон» выиграл 10 матчей подряд впервые с марта 2014 года.

«Брюинс» обыграли «Рейнджерс» (4:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством идет на первом месте в общей таблице лиги с 103 очками в 62 играх.

В предыдущий раз « » выигрывал 10 матчей подряд в марте 2014 года. В том сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, а из плей-офф выбыл во втором раунде, уступив «Монреалю» (3-4).

Клубный рекорд по продолжительности победной серии был установлен в сезоне-1929/30 (14 побед подряд). В плей-офф «медведи» дошли до финала, где уступили «Монреалю» (0-2).