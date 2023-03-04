«Чикаго» выменял форвардов Вагнера, Голода и Бьорка перед дедлайном. У них 1 матч в НХЛ на троих в этом сезоне

Теги переходы Баффало Чикаго Анахайм Лос-Анджелес НХЛ Андерс Бьорк Остин Вагнер Дилан Сайкура Хоккей

«Чикаго» выменял форвардов Остина Вагнера, Максима Голода и Андерса Бьорка перед дедлайном.

Обмены Вагнера из «Лос-Анджелеса» и Бьорка из «Баффало» прошли с компенсацией, которая будет определена в будущем (future considerations). «Анахайм» получил за Голода форварда Дилана Сайкуру. 

26-летний Бьорк (кэпхит 1,6 млн долларов, контракт до конца этого сезона) провел 1 матч в НХЛ за «Сэйбрс», в АХЛ набрал 25 (8+17) очков в 42 играх. 

25-летний Вагнер (кэпхит 1,133 млн, до конца сезона) не играл в НХЛ с сезона-2020/21. У него 12 (9+3) очков в 24 играх в АХЛ в текущем сезоне. 

22-летний Голод (уроженец Онтарио, последний год контракта новичка) проводит сезон в ECHL. У него 43 (12+31) очка в 42 матчах за «Талсу». 

1 комментарий

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АРХАТ
Усилились в борьбе за 1 пик драфта 2023)
Битва с Коламбусом и Анахаймом будет жаркой)
+3
0
+3
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