Задоров подрался с Фредериком после силового приема против Маршанда. У него 4 хита за 15:08 с «Бостоном»

Теги драки Бостон Калгари Брэд Маршанд Никита Задоров Трент Фредерик Хоккей

Никита Задоров применил силовой прием против Брэда Маршанда и подрался с Трентом Фредериком.

Защитник «Калгари» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:4 ОТ). 

В начале игры Задоров применил силовой прием против форварда «Брюинс» Брэда Маршанда, после чего подрался с другим нападающим бостонцев – Трентом Фредериком

Всего Никита (15:08, 2:55 – в меньшинстве, «0») сегодня применил 4 силовых приема. Также нанес 1 бросок в створ и допустил 1 потерю. 

В 61 матче сезона у россиянина 13 (8+5) очков при полезности «+11», 58 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:07.

2 комментария

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yokogeri
На то, как хитуют маршанда можно смотреть вечно...
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Gennaduy Bobkoff
По моиму он Маршанда приложил слабо!
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