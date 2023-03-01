Задоров подрался с Фредериком после силового приема против Маршанда. У него 4 хита за 15:08 с «Бостоном»

применил силовой прием против Брэда Маршанда и подрался с Трентом Фредериком.

Защитник « » принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против « » (3:4 ОТ).

В начале игры Задоров применил силовой прием против форварда «Брюинс» , после чего подрался с другим нападающим бостонцев – .

Всего Никита (15:08, 2:55 – в меньшинстве, «0») сегодня применил 4 силовых приема. Также нанес 1 бросок в створ и допустил 1 потерю.

В 61 матче сезона у россиянина 13 (8+5) очков при полезности «+11», 58 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:07.