Защитник «Рейнджерс» Миллер дисквалифицирован на три матча за плевок Даути в лицо. Хоккеист извинился перед Дрю

дисквалифицировала защитника «Рейнджерс» К’Андре Миллера.

Хоккеист нью-йорской команды пропустит три следующих матча.

Миллер дисквалифицирован за неспортивное поведение по отношению к защитнику « » .

В первом периоде матча между «Рейнджерс» и «Кингс» (5:2) Миллер плюнул Даути в лицо и получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Добавим, что Миллер извинился перед Даути.

«Я очень уважаю Дрю Даути. Это произошло случайно. Никогда бы не хотел сделать что-то подобное намеренно. Это противоречит тому, кем являюсь как человек и игрок. Я чувствовал себя ужасно из-за этого. Я благодарен, что Дрю дал мне возможность извиниться и объясниться лично после игры», – написал хоккеист « » в социальной сети.