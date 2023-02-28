Защитник «Рейнджерс» Миллер дисквалифицирован на три матча за плевок Даути в лицо. Хоккеист извинился перед Дрю

Теги дисквалификации Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути К'Андре Миллер Хоккей

НХЛ дисквалифицировала защитника «Рейнджерс» К’Андре Миллера.

Хоккеист нью-йорской команды пропустит три следующих матча.

Миллер дисквалифицирован за неспортивное поведение по отношению к защитнику «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

В первом периоде матча между «Рейнджерс» и «Кингс» (5:2) Миллер плюнул Даути в лицо и получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Добавим, что Миллер извинился перед Даути.

«Я очень уважаю Дрю Даути. Это произошло случайно. Никогда бы не хотел сделать что-то подобное намеренно. Это противоречит тому, кем являюсь как человек и игрок. Я чувствовал себя ужасно из-за этого. Я благодарен, что Дрю дал мне возможность извиниться и объясниться лично после игры», – написал хоккеист «Рейнджерс» в социальной сети.

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4 комментария

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Ko Vi
Даути опять возмущался, что Капризову переплатили?
+1
0
+1
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j_jms
Ответ anapa 2013
Ну он же извинился
Тогда в местный.
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0
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anapa 2013
Ответ ральф шумахер
а надо бы на родину, хотяб в зоопарк.
Ну он же извинился
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ральф шумахер
а надо бы на родину, хотяб в зоопарк.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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