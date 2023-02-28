Защитник «Рейнджерс» Миллер дисквалифицирован на три матча за плевок Даути в лицо. Хоккеист извинился перед Дрю
НХЛ дисквалифицировала защитника «Рейнджерс» К’Андре Миллера.
Хоккеист нью-йорской команды пропустит три следующих матча.
Миллер дисквалифицирован за неспортивное поведение по отношению к защитнику «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
В первом периоде матча между «Рейнджерс» и «Кингс» (5:2) Миллер плюнул Даути в лицо и получил дисциплинарный штраф до конца игры.
Добавим, что Миллер извинился перед Даути.
«Я очень уважаю Дрю Даути. Это произошло случайно. Никогда бы не хотел сделать что-то подобное намеренно. Это противоречит тому, кем являюсь как человек и игрок. Я чувствовал себя ужасно из-за этого. Я благодарен, что Дрю дал мне возможность извиниться и объясниться лично после игры», – написал хоккеист «Рейнджерс» в социальной сети.
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