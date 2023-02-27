Даути о плевке Миллера: «Я шокирован, не хочется видеть такое в хоккее. У меня на лице был смачный харчок, я очень зол»

высказался о том, что К’Андре Миллер плюнул ему в лицо.

Этот эпизод произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата между « » и « » (5:2). Арбитры удалили Миллера до конца игры.

«Конечно, я был просто шокирован. Даже не знаю, сказал ли я ему что-нибудь после этого, но я отправился к арбитру, чтобы его удалили.

Такое не хочется видеть в хоккее. Не уверен, видел ли я подобное вообще. Хотел ли он это сделать на самом деле, я понятия не имею.

У меня на лице был довольно смачный харчок, так что я был очень зол.

Не хочется видеть подобное. Я очень сомневаюсь, что это было сделано специально. Миллер не является таким человеком», – сказал Даути.