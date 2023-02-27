Даути о плевке Миллера: «Я шокирован, не хочется видеть такое в хоккее. У меня на лице был смачный харчок, я очень зол»

Теги Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути К'Андре Миллер Хоккей

Дрю Даути высказался о том, что К’Андре Миллер плюнул ему в лицо.

Этот эпизод произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Лос-Анджелесом» (5:2). Арбитры удалили Миллера до конца игры.

«Конечно, я был просто шокирован. Даже не знаю, сказал ли я ему что-нибудь после этого, но я отправился к арбитру, чтобы его удалили.

Такое не хочется видеть в хоккее. Не уверен, видел ли я подобное вообще. Хотел ли он это сделать на самом деле, я понятия не имею.

У меня на лице был довольно смачный харчок, так что я был очень зол. 

Не хочется видеть подобное. Я очень сомневаюсь, что это было сделано специально. Миллер не является таким человеком», – сказал Даути.

8 комментариев

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Maxim Shumov
А что не так? Миллер - настрадавшийся афроамериканец, которого с рождения подавляли белые. Так что все эти Даути перед ним еще извиниться должны, довели парня.
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Max Kovalev
Это же негр плюнул, это нормально, так сказать плевок свободы и демократии )
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-2
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cccp1
нет предела человеческой мерзости (с)
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0
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Эдуард Элверс
А если бы плюнули в Миллера (самого загорелого человека на площадке) вот бы шумиха была
+18
-3
+15
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v2xvhymqmr
Ответ Aleksandr
Даути, что же ты там сделал, что тебе так ответили смачно?
слабый аргумент
+4
-1
+3
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v2xvhymqmr
Подлость….
+2
0
+2
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Aleksandr
Даути, что же ты там сделал, что тебе так ответили смачно?
+2
-3
-1
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genowayy
Ещё и защищает его. Это просто гниль, один из самых мерзких поступков, что только можно сделать. Тем более в хоккее, где нет эмоционально распущенных южан.
+8
-3
+5
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