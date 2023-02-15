У Друэна 0+17 в 31 матче сезона. Игрок «Монреаля» идет на рекорд по очкам без голов среди форвардов

Теги рейтинги Монреаль НХЛ Вилле Лейно Джонатан Друэн Майк Райлли Хоккей

Форвард «Монреаля» Джонатан Друэн идет на рекорд по очкам без голов среди форвардов.

Сегодня игрок «Канадиенс» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:0). 

На счету 27-летнего игрока стало 17 (0+17) очков в 31 матче сезона. 

Если Друэн ни разу не забьет в текущем сезоне, то установит рекорд по числу очков без голов для нападающих. Текущее достижение принадлежит Дэну Бурбоннэ («Хартфорд», 1983/84) – 16 (0+16) очков в 34 играх. 

При этом среди игроков, проведших как минимум 41 матч, лучший результат у Вилле Лейно («Баффало», 2013/14) – 15 (0+15) очков в 58 играх. 

Среди защитников рекорд принадлежит Джимми Томсону («Торонто», 1947/48) – 29 (0+29) баллов в 59 играх. В XXI веке лучший результат у Майка Райлли («Оттава» и «Бостон», 2020/21) – 27 (0+27) очков в 55 играх. 

7 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ smiakishev
У Вэла же рекорд, не?
В отдельно взятом сезоне у него 0+10 в 57 играх. Не рекорд
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smiakishev
Норм его Тампа тогда на Сергачева обменяла
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smiakishev
У Вэла же рекорд, не?
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Балабанов
Ответ AuroraBorealis
Мда… Заголовок полностью противоречит содержанию. На рекорд по очкам без ГОЛОВ, а не без передач
Упс) Марченко впутался в голову)
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Mohnatiy
Последние секунды матча, пустые ворота соперника - "Нет, я не буду забивать - рекорд испорчу " 😁
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Георгий Волков
Им с Марченко надо играть
+1
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+1
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AuroraBorealis
Мда… Заголовок полностью противоречит содержанию. На рекорд по очкам без ГОЛОВ, а не без передач
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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