У Друэна 0+17 в 31 матче сезона. Игрок «Монреаля» идет на рекорд по очкам без голов среди форвардов

Форвард « » идет на рекорд по очкам без голов среди форвардов.

Сегодня игрок «Канадиенс» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с « » (4:0).

На счету 27-летнего игрока стало 17 (0+17) очков в 31 матче сезона.

Если Друэн ни разу не забьет в текущем сезоне, то установит рекорд по числу очков без голов для нападающих. Текущее достижение принадлежит Дэну Бурбоннэ («Хартфорд», 1983/84) – 16 (0+16) очков в 34 играх.

При этом среди игроков, проведших как минимум 41 матч, лучший результат у Вилле Лейно («Баффало», 2013/14) – 15 (0+15) очков в 58 играх.

Среди защитников рекорд принадлежит Джимми Томсону («Торонто», 1947/48) – 29 (0+29) баллов в 59 играх. В XXI веке лучший результат у Майка Райлли («Оттава» и «Бостон», 2020/21) – 27 (0+27) очков в 55 играх.