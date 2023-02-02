Проспект «Эдмонтона» Петров вышел на 1-е место в списке бомбардиров OHL – 69 очков в 46 играх. Он стал лучшим игроком дня в лиге, набрав 4 очка в матче с «Садбери»

Теги Эдмонтон НХЛ юниорская лига Онтарио Садбери Вулвс Матвей Петров Хоккей

Матвей Петров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров OHL.

Форвард «Норт Бэй» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио против «Садбери Вулвс» (5:1).

Теперь на счету Петрова 69 (21+48) баллов в 46 матчах сезона.

Нападающий был признан лучшим хоккеистом игрового дня. 

Напомним, 11 ноября 2021 года «Эдмонтон» и Петров подписали контракт новичка.

«Ойлерс» задрафтовали игрока в 2021 году в шестом раунде под общим 180-м номером. 

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
А лучшим бомбардиром защитником является Минтюков
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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