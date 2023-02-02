Проспект «Эдмонтона» Петров вышел на 1-е место в списке бомбардиров OHL – 69 очков в 46 играх. Он стал лучшим игроком дня в лиге, набрав 4 очка в матче с «Садбери»

вышел на первое место в списке лучших бомбардиров OHL.

Форвард «Норт Бэй» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио против « » (5:1).

Теперь на счету Петрова 69 (21+48) баллов в 46 матчах сезона.

Нападающий был признан лучшим хоккеистом игрового дня.

Напомним, 11 ноября 2021 года « » и Петров подписали контракт новичка.

«Ойлерс» задрафтовали игрока в 2021 году в шестом раунде под общим 180-м номером.