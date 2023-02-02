Проспект «Эдмонтона» Петров вышел на 1-е место в списке бомбардиров OHL – 69 очков в 46 играх. Он стал лучшим игроком дня в лиге, набрав 4 очка в матче с «Садбери»
Матвей Петров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров OHL.
Форвард «Норт Бэй» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио против «Садбери Вулвс» (5:1).
Теперь на счету Петрова 69 (21+48) баллов в 46 матчах сезона.
Нападающий был признан лучшим хоккеистом игрового дня.
Напомним, 11 ноября 2021 года «Эдмонтон» и Петров подписали контракт новичка.
«Ойлерс» задрафтовали игрока в 2021 году в шестом раунде под общим 180-м номером.
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