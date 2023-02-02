Форвард «Каролины» Ахо забил в 6-м матче подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

Форвард «Каролины» забросил шайбу в матче с «Баффало» (5:1).

Финн забил в 6-й игре подряд – это лучшая действующая голевая серия в чемпионате . На этом отрезке на счету Ахо 9 шайб.

Таким образом, нападающий повторил свой личный рекорд. В сезоне-2019/20 у него также была 6-матчевая голевая серия.

В истории франшизы только у двух игроков «Каролины»/«Хартфорда» были лучше показатели.

В сезоне-1988/89 забивал в 7 играх кряду. Рекордсмен – Пьер Ларош с серией голов из 9 матчей в сезоне-1981/82.

В 44 матчах текущего сезона Ахо набрал 46 (23+23) очков.