Василевский – 3-я звезда недели в НХЛ, вратарь «Тампы» выиграл 3 из 3 матчей. Нюландер – 2-я, Жиру – 1-я

Вратарь « » признан третьей звездой недели в .

Российский голкипер одержал три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 94,1% бросков. Василевский отразил 96 из 102 бросков в проведенных играх.

Второй звездой стал нападающий « » , записавший на свой счет 7 (4+3) очков в четырех матчах.

Первый звездой назван форвард «Оттавы» , набравший 7 (4+3) баллов в трех играх.