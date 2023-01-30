Василевский – 3-я звезда недели в НХЛ, вратарь «Тампы» выиграл 3 из 3 матчей. Нюландер – 2-я, Жиру – 1-я
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ.
Российский голкипер одержал три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 94,1% бросков. Василевский отразил 96 из 102 бросков в проведенных играх.
Второй звездой стал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, записавший на свой счет 7 (4+3) очков в четырех матчах.
Первый звездой назван форвард «Оттавы» Клод Жиру, набравший 7 (4+3) баллов в трех играх.
1 комментарий