Василевский – 3-я звезда недели в НХЛ, вратарь «Тампы» выиграл 3 из 3 матчей. Нюландер – 2-я, Жиру – 1-я

Теги рейтинги Оттава Торонто Тампа-Бэй НХЛ Клод Жиру Андрей Василевский Вильям Нюландер Хоккей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ.

Российский голкипер одержал три победы в трех матчах, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 94,1% бросков. Василевский отразил 96 из 102 бросков в проведенных играх.

Второй звездой стал нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, записавший на свой счет 7 (4+3) очков в четырех матчах.

Первый звездой назван форвард «Оттавы» Клод Жиру, набравший 7 (4+3) баллов в трех играх.

1 комментарий

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Костя Кот
К плову выходит на свой реальный уровень
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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